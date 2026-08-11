Slušaj vest

Likvidacije izvršene snajperskim naoružanjem u Srbiji i regionu predstavljaju potpis profesionalaca i najčešće su povezane sa obračunima visokopozicioniranih članova organizovanih kriminalnih klanova.

Na našim prostorima ovakve metode zabeležene su u sukobima zaraćenih klanova, poput ratova "škaljarskog" i "kavačkog" klana, gde su ubice koristile sakrivene položaje da usmrte žrtve u čvrsto obezbeđenim prostorima ili javnim objektima.

Likvidacija na sahrani

Milomir Jovanović (45) iz Vranića ubijen je 14. januara 2017. godine hicem iz snajpera na sahrani Novaka Todorovića na mesnom groblju u Sopotu. Po završetku sahrane, ljudi su u miru napuštali groblje, ali ubica je čekao njega i kada je krenuo ka svom džipu, pao je pokošen projektilom.

Pogođen je u grudi i na mestu je preminuo. Njegovo obezbeđenje ga je odmah stavilo u džip i velikom brzinom odvezlo do Doma zdravlja, ali su lekari po prijemu mogli samo da konstatuju smrt.

Milomir Jovanović Foto: Kurir

Ubijeni Jovanović inače je bio jedan od viđenijih pripadnika srpskog podzemlja, koji je veliki novac zaradio još devedesetih godina, a policija je dugo o njemu prikupljala podatke koji se dovode u vezu sa trgovinom drogom. Važio je za bliskog prijatelja vođe novobeogradskog klana Dejana Stojanovića Keke kojem je krstio dvoje dece iz prvog braka. Deset meseci pre zločina nestao mu je drugi brat za kojim je tragao.

Svojevremeno je držao diskoteku u Vraniću u koju su dolazili mnoga poznata lica. Na sahrani Todorovića bili su i Goran Bregović i Emir Kusturica, pošto je Todorović bio Sarajlija.

Vjekoslav Babić, član beogradskog podzemlja i kriminalne grupe sa Novog Beograda ubijen je 1997. godine na parkingu ispred tržnog centra "Fontana" na Novom Beogradu. Pucač je ispalio nekoliko hitaca sa krova obližnje zgrade.

Ubijen dok je ručao u dvorištu svoje kuće

Visokopozicionirani član "škaljarskog" klana Vasko Lješković (37) ubijen je hicem iz snajpera u dvorištu svoje kuće na Cetinju, dok je ručao u dvorištu svoje kuće. Napadač je pucao sa obližnjeg brda uprkos visokim zidinama.

Lješković je u bezbednosnim službama bio označen kao visokopozicionirani član "škaljarskog" klana, a likvidiran je 27. septembra 2024. godine. Istražitelji sumnjaju da je za njegovo ubistvo bio angažovan egzekutor iz inostranstva i da je imao pomagače.

Vasko Lješković Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Lješkovićeva kuća je, inače, ograđena visokim betonskim zidom, pa se pretpostavlja da ga je ubica osmatrao sa obližnjeg brda. Da se radi o profesionalnom ubici, govori i podatak da na mestu odakle je pucao nije ostavljen nijedan jedini trag.

Ubijeni Cetinjanin bio je tema razgovora pripadnika "kavačkog" klana, a jedna od Skaj prepiski isplivala je u javnost. U porukama se navodi "da bi kavčani Lješkoviću oči izvadili", a za njegovu glavu svojevremeno su nudili 50.000 evra.

Skoro godinu dana nakon ubistva Lješkovića, u Kotoru je 30. avgusta 2025. godine projektilom iz snajpera ubijen Radovan Krivokapić (44). Na njega je pucano sa 30 metara razdaljine dok je bio u dvorištu kuće.

I Krivokapić se u bezbednosnim službama vodio kao član "škaljarskog" klana, a ovaj slučaj istražitelje je podsetio na ubistvo Lješkovića jer je počinjeno na gotovo identičan način.

Njega je egzekutor osmatrao dok se nalazio na terasi kuće u naselju Zlatne njive, u blizini Tržnog centra "Kamelija", i pucao iz neposredne blizine. Iz policije su tada saopštili da je oko 19.40 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je Krivokapić usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru.

Ubijen u zatvoru u Spužu

Kotoranin Dalibor Đurić (34) ubijen je 22. septembra 2016. godine u spuškom zatvoru iz snajpera dok se nalazio na izdržavanju kazne. Po uobičajenom protokolu krenuo je u zatvorsku teretanu koja se nalazila u poluotvorenom odeljenju zatvora, a snajperista sakriven na brdu na udaljenosti od 300 metara od zatvora čekao je u zasedi pravi trenutak i iskoristio ga - ispalio je smrtonosni hitac Đuriću pravo u srce. Sumnja se da se zatim "škodom oktavijom" italijanskih registarskih oznaka odvezao sa lica mesta.

Dalibor Đurić Foto: Printscren/Youtube/Rudar 7

Specijalno policijsko odeljenje i Specijalno državno tužilaštvo posle gotovo devet godina rešili su ubistvo Dalibora Đurića.

Zbog uloge u ovom zločinu krajem 2020. godine su pravosnažno osuđeni - Dejan R. Pavićević na 18 godina kao i Miloš V. Trbo kojem je Viši sud izrekao jedinstvenu kaznu od 16 godina robije.

Snajperista nije otkriven.

Spremali atentat na vođu "škaljarskog klana"

Miodrag Daka Davidović, kontroverzni biznismen iz Crne Gore, ranjen je u decembru 2019. godine iz snajpera dok je sedeo u baru poznatog beogradskog hotela, međutim nije utvrđeno da li je meta napada bio Davidović, ili kako se sumnja, vladika Joanikije u čijem je društvu Davidović bio to veče.