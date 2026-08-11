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Porodična kuća mladića koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, u jednom selu kod Obrenovca, našla se na meti nepoznatih napadača koji su oko 2 sata iza ponoći na objekat bacili topovski udar.

Od siline detonacije na kući su popucala stakla, ali u objektu na svu sreću niko nije povređen. Incident se dogodio juče u ranim jutarnjim satima.

Međutim, drama se tu nije završila. Prema nezvaničnim informacijama, napadači su imali nameru da napravi još veću štetu.

Napadači su pored topovskog udara ka kući bacili i kantu sa zapaljivom tečnošću u nameri da je zapale! Na svu sreću, vatra nije planula, čime je izbegnut katastrofalan scenario.

Otac mladića je u trenutku eksplozije bio u kući. Nakon snažnog praska izleteo je napolje i nezvanično video dvojicu mladića kako beže u mrak u nepoznatom pravcu.

O čitavom slučaju odmah su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a operativci intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, kao i utvrđivanju motiva ovog napada.