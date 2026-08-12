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Policija na Novom Beogradu uhapsila je M. M., višestrukog povratnika koji je juče u svega nekoliko sati napravio pravi teror: opljačkao je američkog i ukrajinskog državljana, radnici cvećare pretio elektrošokerom, dok je radnicu auto-škole napao polomljenom flašom i isekao po ruci.

Serija napada i razbojništava odigrala se tokom popodneva i večeri na više lokacija na Novom Beogradu.

Presreo Amerikanca kod Arene: Oteo novac uz pretnju nožem

Prvi incident dogodio se oko 13 časova na autobuskom stajalištu "Beogradska arena". Osumnjičeni M. M. (53), koji je bio go do pojasa i sa maramom oko glave, prišao je državljaninu SAD (29).

Uz pretnju nožem i rečima "Give me the money", otneo mu je novčanik u kom se nalazilo 100 dolara, 100 evra i 10.000 dinara. Razbojnik je pokušao da otme i mobilni telefon, ali u tome nije uspeo.

Prilikom uzmakivanja i pada, američki državljanin je zadobio nagnječenja šake, lakta i kuka, zbog čega je zbrinut u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Upao Ukrajinki u stan: Oteo 2.000 evra i zlatni nakit

Samo četiri sata kasnije prijavljen je novi napad u Ulici antifašističke borbe. Državljanka Ukrajine (23) prijavila je da joj je osumnjičeni upao u apartman na šestom spratu, udario je u glavu i zahtevao novac.

Oštećena mu je u strahu predala 2.000 evra, a kako je napadač tražio još novca, predala mu je i zlatni nakit nakon čega je pobegao.

Pretio elektrošokerom i polomljenom flašom sekao radnicu

Napad se nastavio u večernjim časovima u Ulici Jurija Gagarina. Oko 21 čas osumnjičeni je kod magacina jedne cvećare prišao radnici i uz pretnju elektrošokerom oteo joj ključ od radnje. Pošto nije uspeo da otključa objekat, pobegao je ka Gandijevoj ulici.

Svega pola sata kasnije, oko 22 časa, napadač je u istoj ulici upao u prostorije jedne auto-škole. On je radnicu povukao za kosu, isčupao joj pramen, a zatim je polomljenom flašom isekao po ruci tražeći novac.

Brza reakcija policije: Uhapšen u Nehruovoj ulici

Čim su stigle dojave, novobeogradska policija je odmah dignuta na noge i krenula u poteru. Nije prošlo mnogo, a patrole su u Nehruovoj ulici snimile čoveka koji je u reč odgovarao opisu.

Policajci su mu odmah prišli i stavili mu lisice na ruke. Proverom dokumenata ispostavilo se da je reč o M. M. , starom znancu policije sa debljim dosijeom.

Odveli su ga direktno u stanicu, gde je operativnim radom brzo potvrđeno da je upravo on odgovoran za sve napade i pljačke od tog dana. Razbojnik je sada iza rešetaka, a sledi mu odgovarajuća krivična prijava.