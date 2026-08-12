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Petar Pop pronađen je mrtav pored puta kod Stare Pazove prošlog leta, a sve je u prvi mah ukazivalo na saobraćajnu nesreću. Međutim, nekoliko naizgled nepovezanih tragova ubrzo je otvorilo sumnju da iza njegove smrti stoji mnogo mračnija priča. Krvavi tragovi, posteljina, presvučena odeća i poruka pronađena u njegovom telefonu postali su ključni delovi slagalice.

Istraga je na kraju otkrila stravičnu istinu - Petra su ubili njegova supruga i njen ljubavnik, a potom pokušali da zločin prikriju i fingiraju saobraćajnu nesreću.

Šta je bilo presudno da se složi cela priča i otkrije šta se zapravo dogodilo Petru Popu, za emisiju "Redakcija", otkrio je Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak.

- Najpre, ovaj slučaj je veoma indikativan i ukazuje na to koliki je značaj svakog detalja, svega onoga što se pronađe na mestu događaja, odnosno tokom uviđaja. Taj momenat je veoma značajan, praktično najbitniji, jer određuje dalji tok istrage. Naravno, kasnije se analiziraju i drugi detalji, uključujući izjave očevidaca, kao i izjave osumnjičenih i svih drugih koji su bili prisutni. Sve njihove izjave upoređuju se sa onim što je pronađeno na samom mestu događaja - rekao je Radosavljević.

Foto: Kurir Televizija

Tragovi koji su otkrili istinu

Istražitelji su, kako je naveo, zahvaljujući tragovima i nelogičnostima u njenoj priči, počeli da sklapaju mozaik koji je doveo u pitanje prvobitni scenario događaja.

- U ovom slučaju pronađeni su određeni tragovi i uočene nelogičnosti u njenoj priči, što je dovelo do toga da policajci, odnosno istražitelji, posumnjaju u njene izjave. Na kraju je, pritisnuta materijalnim dokazima, priznala ubistvo koje je izvršila u svojoj kući, a potom je zajedno sa svojim prijateljem i ljubavnikom pokušala da fingira saobraćajnu nesreću. Od svega toga, naravno, nije bilo ništa i oni su osuđeni. Što se tiče mogućnosti utvrđivanja svih tih detalja - samog uzroka smrti, mehanizma nastanka povreda i kasnijih analiza - veoma je značajno utvrđivanje svih tragova koji su pronađeni - nastavio je.

Patolog je objasnio da su upravo materijalni dokazi i obdukcioni nalaz bili ključni za utvrđivanje šta se zaista dogodilo i razotkrivanje nelogičnosti u iskazu osumnjičene.

- To su takozvani materijalni dokazi, među kojima su i biološki tragovi, uključujući krv, dlake, kosu, ali i odeću osobe koja je ubijena i sve drugo što se pronađe na mestu događaja. Na osnovu toga mogu se upoređivati tragovi i utvrđivati povezanost osoba za koje se posumnja da imaju veze sa zločinom. Druga veoma važna stvar je obdukcioni nalaz, koji nam pokazuje da mehanizam povređivanja nije bio onakav kakvim ga je predstavljala osumnjičena. Analizom povreda i načina njihovog nastanka utvrđeno je da one nisu mogle da nastanu na način na koji je ona ispričala - kaže patolog.

Foto: MV komerc pogrebne usluge

- Pronađeni su i drugi dokazi koji su kasnije potkrepili te nalaze - garderoba, obuća, ćebe i rančevi koji su pronađeni u kukuruzištu, u blizini mesta gde je telo kasnije premešteno i bačeno. Značajne su bile i mrtvačke mrlje, koje su pokazale promene i ukazale da telo nije prvobitno bilo na mestu na kojem je pronađeno, odnosno da povrede nisu nastale na način na koji je ona pokušala da predstavi slučaj kao saobraćajni udes. Na kraju je priznala da ga je ubila drvenom drškom od sekire - za Kurir televiziju, objasnio je Radosavljević.

02:54 SAOBRAĆAJKA JE BILA SAMO MASKA! Patolog otkrio kako su krvavi tragovi razotkrili ubistvo Petra Popa kod Stare Pazove: "Materijalni dokazi bili su presudni" Izvor: Kurir televizija

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