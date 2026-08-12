Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, nakon sprovedenih mera i radnji i u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, a po nalogu državnog tužioca, lišili su slobode dva maloletna lica, državljana Savezne Republike Njemačke, starosti 17 godina, iz Minhena, zbog sumnje da su izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Sumnja se da su maloletnici 7. avgusta 2026. godine, oko 02.30 časova, u Herceg Novom, u Igalu, u Ulici Sava Ilića, uz upotrebu podesnog sredstva, oštetili dva parkirana putnička motorna vozila, marke "BMW" i "Alfa", u vlasništvu državljana Republike Srbije, i to u predelu prednjih vetrobranskih stakala.

Jedan od osumnjičenih maloletnika se u vrijeme izvršenja ovog krivičnog dela nalazio u alkoholisanom stanju.

Protiv oba maloletnika podneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, a oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJKA JE BILA SAMO MASKA! Patolog otkrio kako su krvavi tragovi razotkrili ubistvo Petra Popa kod Stare Pazove: "Materijalni dokazi bili su presudni"
petar pop5.jpg
HronikaPOVRATNIK SA DEBELIM DOSIJEOM SEJAO TEROR PO NOVOM BEOGRADU: Amerikanca opljačkao, Ukrajinki upao u stan, jednoj radnici pretio, drugu ISEKAO POLOMLJENOM FLAŠOM
455.jpg
HronikaONI SU SE OŽENILI IZA BRAVE: Kalinić dva puta izgovorio "da", Slovenački Arkan pred oltar odveo pevačicu, a Kristijanu brak potrajao do novog hapšenja
279937-2053401405betals-ff.jpg
HronikaOSAM SAOBRAĆAJKI I DESETORO POVREĐENIH TOKOM "DANA PIVA" U ZRENJANINU: Isključeno 110 pijanih i 7 drogiranih vozača! Jedan naduvao 3 promila
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije