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Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, nakon sprovedenih mera i radnji i u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, a po nalogu državnog tužioca, lišili su slobode dva maloletna lica, državljana Savezne Republike Njemačke, starosti 17 godina, iz Minhena, zbog sumnje da su izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Sumnja se da su maloletnici 7. avgusta 2026. godine, oko 02.30 časova, u Herceg Novom, u Igalu, u Ulici Sava Ilića, uz upotrebu podesnog sredstva, oštetili dva parkirana putnička motorna vozila, marke "BMW" i "Alfa", u vlasništvu državljana Republike Srbije, i to u predelu prednjih vetrobranskih stakala.

Jedan od osumnjičenih maloletnika se u vrijeme izvršenja ovog krivičnog dela nalazio u alkoholisanom stanju.

Protiv oba maloletnika podneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, a oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.