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Prava drama odigrala se juče na Voždovcu, kada je usred dana u blizini Atletske dvorane, na Bulevaru oslobođenja, zabeležen incident koji je uznemirio prolaznike i rekreativce u Banjičkoj šumi.

Prema nezvaničnim saznanjima, žena (44) kretala se stazom kroz šumu kada joj je s leđa nečujno prišao nepoznati muškarac. Bez ikakvog povoda, napadač joj je prišao i uhvatio je za zadnjicu.

Šokirana i prestravljena žena odmah je počela da viče i zove u pomoć. Shvativši da je privukao pažnju i da žena neće ćutke preći preko ovoga, manijak se dao u beg među stablima.

Međutim, napadač nije odmakao daleko. Uplašena žena uspela je da stigne do Bulevara oslobođenja, gde je kod Atletske dvorane primetila patrolu Interventne jedinice policije (IJP). Vidno potresena, odmah im je ispričala kakav je pakao upravo preživela i dala detaljan opis napadača.

Policajci nisu gubili ni sekund. Odmah su krenuli u pretragu terena i blokadu Banjičke šume. Već u neposrednoj blizini mesta napada, policajci su uočili mlađeg muškarca koji je po opisu u potpunosti odgovarao beguncu.

Osumnjičeni je brzom i efikasnom akcijom savladan i legitimisan, pri čemu je utvrđeno da je reč o S. P. (22).

Njemu su odmah stavljene lisice na ruke i sproveden je u Policijsku stanicu Voždovac. Napasniku je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.