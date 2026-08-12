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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu uspešno su presekli još jedan veliki lanac distribucije narkotika i sprečili da više od 2,5 kilograma opojnih droga stigne do uličnih kupaca.

Operativci Odeljenja kriminalističke policije su, nakon intenzivnog rada na terenu, locirali prostorije koje su koristili osumnjičeni. Pretresom stana pronađena je velika količina narkotika, spremna i upakovana za dalju uličnu prodaju:

1.426,11 grama hašiša

1.123 grama marihuane

11,94 grama kokaina

Pored opojnih droga, u stanu je pronađena i prateća oprema: digitalna vagica za precizno merenje, više mobilnih telefona, kao i znatna količina gotovog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

U ovoj munjevitoj akciji slobode je lišen A. M. (17) iz Bačke Palanke, kome je određeno zadržavanje do 48 sati. Takođe, protiv maloletnog L. T. (15) iz Novog Sada, kod koga je pronađena manja količina marihuane, podneta je krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.