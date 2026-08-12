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U restoranu "Gozba", koji se nalazi u Tržnom centru na Zlatiboru, jutros je izbio veliki požar.

Na licu mesta nalazi se veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom i ulažu napore da spreče njeno širenje na susedne lokale. Zaposleni u restoranu iznose sve što mogu da spasu od vatre.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je požar najpre izbio u delu restorana iznad roštilja, nakon čega se vatra proširila i zahvatila krov objekta. Uzrok požara za sada nije poznat.

Požar u restoranu "Gozba" na Zlatiboru Foto: Zlatiborske vesti

Restoran „Gozba“ posluje od 2007. godine i poznat je po svojoj ponudi, koju rado posećuju turisti tokom boravka na Zlatiboru.

Više informacija o požaru, kao i o eventualnoj materijalnoj šteti, biće poznato nakon završetka intervencije vatrogasaca i uviđaja.

Kurir.rs

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