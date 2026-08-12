Veliki broj vatrogasaca bori se sa požarom u restoranu u Tržnom centru na Zlatiboru i pokušava da spreči širenje vatre na susedne lokale.
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VELIKI POŽAR NA ZLATIBORU, GORI POZNATI RESTORAN! Vatra se proširila na krov, vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju (FOTO)
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Na licu mesta nalazi se veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom i ulažu napore da spreče njeno širenje na susedne lokale. Zaposleni u restoranu iznose sve što mogu da spasu od vatre.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je požar najpre izbio u delu restorana iznad roštilja, nakon čega se vatra proširila i zahvatila krov objekta. Uzrok požara za sada nije poznat.
Požar u restoranu "Gozba" na Zlatiboru Foto: Zlatiborske vesti
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Restoran „Gozba“ posluje od 2007. godine i poznat je po svojoj ponudi, koju rado posećuju turisti tokom boravka na Zlatiboru.
Više informacija o požaru, kao i o eventualnoj materijalnoj šteti, biće poznato nakon završetka intervencije vatrogasaca i uviđaja.
Kurir.rs
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