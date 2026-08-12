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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova,Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, apeluju na građane da budu oprezni zbog sve učestalije pojave krivičnih delaprevara putem telefonskih poziva, kao i da svaki sumnjivi slučaj bez odlaganja prijave policiji.

Naime, nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije.

U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti.

Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.

Apelujemo na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima sve mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli svi izvršioci ovakvih krivičnih dela.

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