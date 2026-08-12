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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su A. M. (19) iz Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

droga, kokain, Novi Sad
Foto: PU Novi Sad

- Pregledom osumnjičenog i pretresom hotelske sobe u Novom Sadu koju koristi, policija je pronašla oko 1.430 grama materije za koju se sumnja da je hašiš, 1.120 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 12 grama praha za koji se sumnja da je kokain, digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - navode iz PU Novi Sad.

Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu maloletnom Novosađaninu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

A. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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