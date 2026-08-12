Slušaj vest

Veliki požar koji je tokom jutarnjih sati izbio u poznatom ugostiteljskom objektu u centru Zlatibora stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj i hrabroj intervenciji vatrogasaca.

Na svu sreću, nema povređenih lica, dok je na objektu pričinjena velika materijalna šteta. Svi zaposleni su na vreme evakuisani, a deo inventara uspešno je iznet iz objekta.

- Svi zaposleni su evekauisani na vreme, nema povređenih. Uspešno je iznet čak i deo inventara. Požar je zaista bio ogroman, krenuo je da se širi i na susedni objekat, ali srećom vatrogasci su ga lokalizovali na vreme - kaže za RINU jedan od očevidaca.

1/6 Vidi galeriju Požar u restoranu "Gozba" na Zlatiboru Foto: Zlatiborske vesti, RINA

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je požar najpre izbio u delu objekta iznad roštilja, nakon čega se vatra proširila i zahvatila krov. Tačan uzrok požara za sada nije poznat.

- Plamen je ogroman, objekat je mahom od drveta i vatra se brzo širi. Nadamo se da će požar biti lokalizovan pre nego što se proširi na susedne objekte - rekao je za RINU jedan od očevidaca pre nego što je buktinja bila lokalizovana.

Požar je u jednom trenutku pretio da se proširi i na susedni objekat, ali su vatrogasci uspeli da ga stave pod kontrolu i spreče dalje širenje vatrene stihije.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i visina pričinjene materijalne štete.