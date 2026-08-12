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Eksplozivna naprava pronađena je u rastinju na uglu Tekelijine i Ulice Jug Bogdana u Novom Sadu.

Kako "Dnevnik" nezvanično saznaje, čovek koji je sređivao zelenilo pronašao je plastičnu kesu u kojoj se nalazila eksplozivna naprava i o tome odmah obavestio policiju koja je blokirala ugao pomenutih ulica kako bi bomba bila bezbedno uklonjena.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o ručnoj bombi. Daljom istragom će biti utvrđeno ko je i kada ostavio napravu u zelenilu.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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