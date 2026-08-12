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Uprkos brojnim tragedijama koje su poslednjih godina potresle Srbiju, pojedini vozači i dalje rizikuju život na pružnim prelazima. Jezivi snimak koji je objavljen na stranici Infrastrukture železnice Srbije, a koji je zabeležen na putnom prelazu u beogradskom naselju Železnik, na putu ka Sremčic, ponovo je pokrenuo pitanje zbog čega pojedinci, čak i kada su rampe spuštene i signalizacija jasno upozorava na nailazak voza, odlučuju da pređu preko pruge.

Na snimku se, prema objavi ove Instagram stranice, vidi upravo ono na šta nadležni godinama upozoravaju - vozači zaobilaze spuštene branike i nastavljaju put kao da voz koji nailazi nije smrtonosna prepreka.

Kako navode iz Infrastrukture železnice Srbije, zaustavni put voza je između 700 i 1.000 metara, a u Srbiji, ali i međunarodnim prugama u više od 90 odsto slučajeva uzrok nesreća na putnim prelazima to što vozači drumskih vozila ne poštuju propise.

- Infrastruktura železnice Srbije zato ponovo upozorava i apeluje da se posebno na putnim prelazima poštuju propisi i saobraćajna signalizacija, da se ne zaobilaze spušteni branici, jer se samo tako mogu izbeći nesreće i sačuvati ljudski životi - dodaje se u saopšenju IŽS.

Ovakvi snimci posebno zabrinjavaju posle tragedije koja se dogodila krajem jula kod Odžaka.

Trudna majka i sin nastradali

Na pružnom prelazu na putu Lalić-Odžaci 27. jula, podsetimo, dogodila se stravična nesreća u kojoj su poginuli 27-godišnja žena i njen trogodišnji sin. Voz je udario u automobil u kojem su se nalazili majka i dete.

Prema informacijama Kurira, žena je bila u sedmom mesecu trudnoće i kobnog jutra je sa sinom krenula na lekarski pregled.

Naime, rampa na prelazu bila je spuštena, a signalizacija je upozoravala na nailazak voza.Istraga treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima se automobil našao na pruzi u trenutku nailaska kompozicije.

Od siline udara automobil je ostao smrskan, a voz ga je, prema izveštajima sa mesta nesreće, gurao duž pruge pre nego što je uspeo da se zaustavi. Vatrogasci-spasioci morali su da seku potpuno deformisano vozilo kako bi došli do nastradalih.

Foto: Privatna arhiva, Instagram/mmijatovic_official

"Samo da prođem pre voza" Upravo zato novi snimak sa pružnog prelaza deluje zabrinjavajuće. Naime, i posle tragedija sa smrtnim ishodom postoje vozači koji, očigledno, zaobilaze spuštene branike i ignorišu svetlosnu i zvučnu signalizaciju. Nekome možda deluje da će uštedeti nekoliko sekundi ili minut čekanja. Međutim, kako navode, voz nije automobil i ne može da se zaustavi u nekoliko metara. Kada mašinovođa ugleda automobil koji se nalazi na pruzi, često je već kasno za bilo kakvu reakciju.

Voz ne može da zakoči kao automobil

Jedna od najvećih zabluda jeste da će mašinovođa, kada primeti automobil na prelazu, jednostavno zakočiti i izbeći sudar. To nije realno. Voz ima ogromnu masu i zaustavni put može biti veoma dug. Zbog toga se na pružnom prelazu ne sme razmišljati u smeru "imam još vremena" ili "stići ću da prođem".

Ako su branik spušten, crveno svetlo uključeno ili se čuje zvučni signal, poruka je jasna - voz ima prednost i prelazak je opasan po život.

Posebno zabrinjava činjenica da se rizično ponašanje često ne završava tragedijom. Vozač jednom obiđe rampu, drugi put prođe bez posledica i vremenom počne da veruje da je takav potez bezbedan.

Ali pružni prelaz ne prašta greške. Dovoljna je sekunda nepažnje, pogrešna procena brzine voza ili trenutak u kojem vozač pomisli da ima dovoljno vremena da pređe prugu, a posledice mogu biti katastrofalne.

Jezivi prizori sa pružnih prelaza trebalo bi da budu upozorenje svima, i vozačima i putnicima. Nije važno koliko žurite. Nije važno koliko vam se čini da je voz daleko. Nije važno da li ste "samo jednom" odlučili da obiđete rampu.