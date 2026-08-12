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Ruska državljanke Ljudmila Turkova Konstantinova (27), koja je ubijena 26. jula u iznajmljenom stanu u Borči, kako Kurir nezvanično saznaje, prvi kontakt sa osumnjičenim za zločin imala je kobne noći i to preko sajta za upoznavanje! Navodno, uhapšeni trurski državljanin K. E. (24) kontaktirao je te noći i pozvao da dođe kod njega, na šta je ona pristala, ne sluteći da bi nešto moglo da pođe po zlu.

- Prethodno, bila je u društvu drugog muškarca, ali je na adresu koju joj je dao K. E. dovezla taksijem. Sigurnosne kamere sa zgrade snimile su kako oni nasmejani, držeći se za ruke ulaze u stan nešto posle 5 sati ujutru. Ljudmila Turkova Konstatntinova u drugoj ruci, kako se vidi na snimku, nosila je mobilni telefon. Najverovatnije je pozvala K. E. kada je bila u blizini i on je sačekao na kapiji - otkriva izvor Kurira.

00:37 Jezivi snimci Ljudmile pre nego što je ubijena u stanu u Borči Izvor: Kurir

Podsetimo, kako je Kurir pisao, u iznajmljenom stanu u Borči K. E. je boravio oko dva meseca i u njemu je živeo sa suprugom. Međutim, nekoliko dana pre zločina, supruga uhapšenog otputovala je u Istanbul gde inače i žive.

Kobnog jutra, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu, sumnja se da su u stan ušli oko 5.30 sati i da se LJudmila nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi.

- U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta. Nakon toga osumnjičeni je, telo pokojne stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6:55 časova i kofer kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal "Vizelj" - saopšteno je kako se sumnja da se dogodio zločin u stanu.

Inače, u vreme kada se zločin dogodio prijatelji ubijene Ruskinje prijavili su policiji njen nestanaka, pošto se od prethodne večeri nije javljala na telefon. Njena majka, za ruske medije izjavila je da joj je ćerka poslednju poruku poslala 25. jula oko 23.20 u kojoj je napisala da je sa prijateljima i da će se javiti narednog dana.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni Turčin K. E. Foto: MUP/VJT, Kurir

Otkriveno je i da je u Beograd doputovala 23. jula kao i da je iznajmila stan na nedelju dana. Njeni prijatelji otišli su do stana ali je tamo nisu zatekli, iako su njene stvari bile unutra.

Klupko zločina počelo je da se odmotava 31. jula kada je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na Aerodromu Nikola Tesla granična policija uhapsila K. E., u trenutku kada je pokušao da se ukrca na let za Istanbul.

- K. E. prošao je pasošku kontrolu, i u trci s vremenom u kojoj je svaka sekunda bila bitna, lisice su mu stavljene neposredno pre nego što je ušao u avion. Nekoliko sati kasnije, u kanalu u Padinskoj skeli, pronađen je kofer u kom je bilo telo nestale Ruskinje - podseća sagovornik Kurira.

Na saslušanju u tužilaštvu, K. E. je negirao da je ubio Ruskinju, a sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Telo izneo u koferu Foto: Kurir

Stanari zgrade u Borči ispirčali su za Kurir da je vlasnik stana prethodno turskom državljaninu otkazao boravak i da je do 31. jula trebalo da se iseli, jer nije redovno plaćao. Međutim, kada je policija toga dana ušla u stan, on već nije bio tu a njegove stvari su bile odnete.

- Stan je napustio dan ranije i onda se odjednom na vratima pojavila policija. Svi smo bili u šoku ovde, niko nije slutio o kakvom je čoveku reč - rekao je jedan od stanara.

Kada je policija došla na adresu, stan je, prema rečima komšija, već bio ispražnjen.

- Prilikom ulaska u stan, sve je, na prvi pogled, bilo u najboljem redu, kao da se ništa nije desilo.

Međutim, posle detaljnog forenzičkog pregleda stana, isplivali su jezivi dokazi na osnovu kojih je K. E. i osumnjičen za teško ubistvo, za koje mu preti doživotna kazna zatvora.

Komšije kažu i da je u danima posle zločina, sve dok nije pobegao iz stana, K. E. živeo u njemu kao da se ništa nije dogodilo.

- Imao je dovoljno vremena, najverovatnije je pokušao da prikrije dokaze, ali mu to ipak nije pošlo za rukom - dodaje.