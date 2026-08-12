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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici intenzivnim radom rasvetlili su razbojništvo počinjeno sredinom jula ove godine i uhapsili N. K. (1994) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on na ulici odgurnuo sedamdesetjednogodišnjeg sugrađanina koji se kretao biciklom, a zatim mu uzeo torbu sa novcem i mobilnim telefonom.

Sedamdesetjednogodišnjem muškarcu su u subotičkoj bolnici konstatovane lake povrede.

N. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.