Policija sumnja da je N. K. odgurnuo 71-godišnjeg muškarca i oteo mu torbu sa novcem i mobilnim telefonom.
Hronika
SRUŠIO ČOVEKA SA BICIKLE, PA MU OTEO TORBU S NOVCEM I TELEFON! Uhapšen Subotičanin zbog razbojništva nasred ulice, žrtva završila u bolnici
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici intenzivnim radom rasvetlili su razbojništvo počinjeno sredinom jula ove godine i uhapsili N. K. (1994) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.
Sumnja se da je on na ulici odgurnuo sedamdesetjednogodišnjeg sugrađanina koji se kretao biciklom, a zatim mu uzeo torbu sa novcem i mobilnim telefonom.
Sedamdesetjednogodišnjem muškarcu su u subotičkoj bolnici konstatovane lake povrede.
N. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Kurir.rs
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