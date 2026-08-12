Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave Požarevac , po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M. Đ. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara .

Ona se sumnjiči da je, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, preko Instagram naloga nudila izradu odevnih predmeta po meri i dovela u zabludu više osoba na taj način što ih je navela da uplate određeni iznos, nakon čega je ugasila Instagram nalog.