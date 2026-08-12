Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave Požarevac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M. Đ. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara.

Ona se sumnjiči da je, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, preko Instagram naloga nudila izradu odevnih predmeta po meri i dovela u zabludu više osoba na taj način što ih je navela da uplate određeni iznos, nakon čega je ugasila Instagram nalog.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaMUP IZDAO HITNO UPOZORENJE GRAĐANIMA! NOVA OPASNA PREVARA HARA SRBIJOM: Prevaranti našli novi sistem da dođu do novca, budite oprezni!
Mup prevara upozorenje
HronikaPOTKRADAO BENZINSKU PUMPU I MENJAČNICU U ZEMUNU: Ukrao 7 miliona dinara i 28 hiljada evra, pa uhapšen
Karaburma ubistvo G. R. (84).jpeg
HronikaHITNO SE OGLASILO TUŽILAŠTVO! Monstrumi zovu bake i deke, izgovaraju JEZIVE STVARI i pelješe ih: Već pala hapšenja, iza svega stoje STRANCI
bab.jpg
HronikaUHAPŠEN DRŽAVLJANIN IZRAELA ZBOG PREVARE TEŠKE POLA MILIONA EVRA: Novosadska policija rasvetlila 12 prevara!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg