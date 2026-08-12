Preko Instagrama nudila izradu odeće po meri, uzimala novac od kupaca, a potom ugasila nalog i nestala
MUP
OVAKO VARALA LJUDE PREKO INSTAGRAMA, UZELA PARE, PA NESTALA! Požarevljanka (27) uhapšena zbog prevare
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave Požarevac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M. Đ. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara.
Ona se sumnjiči da je, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, preko Instagram naloga nudila izradu odevnih predmeta po meri i dovela u zabludu više osoba na taj način što ih je navela da uplate određeni iznos, nakon čega je ugasila Instagram nalog.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.
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