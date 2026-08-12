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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica, u saradnji sa Interventnom jedinicom 92, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. L. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Mup

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, a u kojem je zatečen i jedan maloletnik, pronašla i zaplenila šest kesa i 659 paketića sa ukupno oko tri kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dve vagice za precizno merenje i više kesica koje su, kako se sumnja, namenjene za pakovanje droge.

V. L. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će maloletnik biti procesuiran u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.