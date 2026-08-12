U čačanskom naselju Ljubić danas je uhapšen vozač automobila marke "BMW X5", gornjomilanovačkih registarskih oznaka nakon što je, prema prvim informacijama sa terena, pokušao da pobegne policiji .

- Saobraćajna policija presrela je i zaustavila vozilo, posle čega je usledilo hapšenje. Vozaču su stavljene lisice na ruke, a u akciji su učestvovali i pripadnici interventne policije. Kako smo čuli, najverovatnije je kod njega pronašli nešto nedozvoljeno - kaže za RINU jedan od očevidaca.