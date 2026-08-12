Saobraćajna i interventna policija zaustavile su vozilo u naselju Ljubić, a okolnosti hapšenja se utvrđuju.
Hronika
VOZAČ BESNOG BMW-a POKUŠAO DA POBEGNE POLICIJI! Filmska potera kod Čačka završena hapšenjem, u akciji učestvovala i interventna jedinica (FOTO)
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U čačanskom naselju Ljubić danas je uhapšen vozač automobila marke "BMW X5", gornjomilanovačkih registarskih oznaka nakon što je, prema prvim informacijama sa terena, pokušao da pobegne policiji.
- Saobraćajna policija presrela je i zaustavila vozilo, posle čega je usledilo hapšenje. Vozaču su stavljene lisice na ruke, a u akciji su učestvovali i pripadnici interventne policije. Kako smo čuli, najverovatnije je kod njega pronašli nešto nedozvoljeno - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Foto: RINA
Za sada nije poznato zbog čega je vozač pokušao bekstvo, niti šta je policija pronašla prilikom kontrole.
Foto: RINA
Istraga je u toku.
Kurir.rs/RINA
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