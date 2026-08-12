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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Živorada Č. (35) i Voriha I. V. (31) zbog sumnje da su vrbovali devojke, od kojih je jedna maloletna, za bavljenje prostitucijom. Kako je saopšteno iz tužilaštva, Živorad Č. se sumnjiči za trgovinu ljudima, tako što je od maja do novembra prošle godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu radi vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije, kao i protiv Voriha I. V. (31) jer mu je u tome pomogao.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Printscreen

- Takođe, Vorih I.V. je optužen zbog postojanja opravdane sumnje da se od novembra 2021. do jula 2022., kao i od oktobra 2023. godine do 19. februara 2026. godine bavio vršenjem krivičnog dela trgovina ljudima tako što je upotrebom sile i pretnji, zloupotrebom poverenja i teških prilika druge oštećene, te zadržavanjem njenih ličnih isprava, vrbovao oštećenu u cilju vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja i da se Vorih I.V. u periodu od jula 2025. godine do 19. februara ove godine bavio vršenjem krivičnog dela trgovina ljudima tako što je zloupotrebom poverenja i teških prilika maloletne oštećene, dovođenjem u zabludu i održavanem u zabludi, vrbovao oštećenu radi vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Živoradu Č. se tereti za krivično delo trgovina ljudima, a Vorihu I.V. isto krivično delo izvršeno pomaganjem. Takođe, Vorihu I.V. optužnicom se na teret stavljaju još dva krivična dela trgovina ljudima - saopšteno je iz VJT u Beogradu.