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Četiri godine prošle su od tragedije koja je 12. avgusta 2022. godine zavila Cetinje u crno. Vuk Borilović tada je u naselju Medovina ubio desetoro ljudi, među kojima i dvoje dece, dok je šest osoba ranjeno. U krvavom piru stradali su članovi porodice, prijatelji i komšije, a posledice tragedije i danas su vidljive u životu čitavog grada.

Cetinje više nije isti grad

Aleksandar Đurović ističe da se posledice tragedije ne ogledaju samo u sećanju porodica stradalih, već i u promenjenoj atmosferi u čitavom gradu.

- Nažalost, Cetinje je postalo simbol velikog stradanja. Ovo, nažalost, nije bio jedini zločin ovog tipa, jer je nakon ove tragedije usledila još jedna tragedija na Cetinju. Zbog toga danas već postoji strah među građanima da bi nešto slično moglo da se ponovi. Cetinje je mali grad, ljudi se međusobno poznaju i upravo zato ovakve tragedije ostavljaju duboke posledice na čitavu zajednicu - rekao je Đurović.

On dodaje da se strah posebno oseća kada se približavaju godišnjice tragedija, kada se bol i sećanja ponovo vraćaju.

- Cetinje posle svega više nije isti grad. Postoji jedan strah koji se posebno oseća kada se približavaju datumi ovih tragedija. Tih dana grad gotovo da se pretvara u grad duhova. Ljudi se povuku, na njihovim licima se vidi da nema više one radosti i bezbrižnosti koju su nekada imali. Cetinje je praktično jedna velika porodica, jedno malo mesto sa oko 15.000 stanovnika, i kada strada toliko ljudi, kada su među žrtvama porodice, prijatelji i komšije, nemoguće je da posledice ne osete svi - kaže Đurović.

Sistem mora da prepozna opasnost

Đurović smatra da su tragedije na Cetinju morale da budu ozbiljno upozorenje svim nadležnim službama, od policije do zdravstvenih i socijalnih institucija.

- Nadamo se da će u budućnosti sve nadležne službe, od zdravstvenog sistema, preko policije, pa do javnih i socijalnih službi, funkcionisati mnogo bolje i da ćemo biti u stanju da predupredimo ovakve zločine. Ne možemo da vratimo živote ljudi koji su stradali, ali možemo da pokušamo da iz svega što se dogodilo izvučemo pouke. Sistem bezbednosti mora da bude sposoban da prepozna potencijalne izvršioce i situacije koje mogu da predstavljaju ozbiljnu pretnju, kako bi se reagovalo pre nego što dođe do najgoreg scenarija - istakao je on.

Kako kaže, četiri godine kasnije ostaje i pitanje koje porodice žrtava ne prestaju da postavljaju - šta se tačno dogodilo i da li je moglo da bude drugačije.

- Porodice i dalje čekaju odgovore na najvažnija pitanja. Žele da znaju zašto se sve dogodilo, kako se dogodilo, šta je policija preduzela i da li je neko mogao da reaguje drugačije. To nisu pitanja koja mogu da se zatvore jednostavno time što je prošlo četiri godine. Za porodice vreme ne rešava ono što nije dobilo odgovor. One žele da znaju istinu i žele odgovornost tamo gde ona postoji - rekao je Đurović.

Foto: Kurir Televizija

Porodice traže odgovore

Nakon tragedije porodice žrtava organizovale su proteste i blokade saobraćaja, zahtevajući da nadležni utvrde sve okolnosti događaja i odgovornost institucija.

- Porodice su tražile pravdu i zbog toga su protestovale. Bilo je i blokada saobraćaja, čak i usred sezone, u trajanju od po nekoliko sati. Nakon ostavke čelnika policije regionalnog centra, ti protesti su prekinuti, ali očigledno je da nezadovoljstvo porodica nije nestalo. Oni smatraju da nisu dobili dovoljno detaljne informacije o tome šta se dogodilo, kako je policija postupala i dokle je stigao predmet pred tužilaštvom - rekao je Đurović.

Kako je dodao, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, porodice bi ponovo mogle da izađu na ulice.

- Koliko imamo najave, ukoliko njihovim zahtevima ne bude udovoljeno, protesti bi mogli da budu nastavljeni, i to ponovo u sred turističke sezone. To bi značilo i nove blokade puta Podgorica - Cetinje - Budva. Mislim da je najvažnije da se sa porodicama razgovara i da dobiju odgovore koje traže. Njima nisu potrebna prazna obećanja, već konkretne informacije o tome šta se dogodilo, ko je šta preduzeo i da li je sistem iz ove tragedije zaista izvukao pouke - zaključio je Đurović.

03:53 4 GODINE OD NEZAPAMĆENE TRAGEDIJE NA CETINJU! Deset života ugašeno, porodice žrtava i dalje čekaju pravdu Izvor: Kurir televizija

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