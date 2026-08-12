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Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je po naloguovog tužilaštva policija uhapsila osumnjičenog za napad na reditelja i profesora Fakulteta dramski umetnosti Stevana Filipovića, dok se za dve osobe i dalje traga.

- Inspektori MUP, RS, PU za grad Beograd, PS Stari grad u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu otkrili identitet i lišili slobode lice za koje je utvrđeno da je istrglo tefelon oštečenog Stevana F., a potom ga razbilo o asfalt, a što je zabeleženo i na video zapisu nadzornih kamera. Osumnjičenom L.D.(21) je stavljeno na teret krivično delo nasilničko ponašanje i on je danas saslušan je u tužilaštvu - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Osumnjičeni je, kako se dodaje, izneo odbranu i opisao radnje krivičnog dela koje mu je krivičnom prijavom stavljeno na teret.

- Imajući u vidu da je osumnjičeni izneo odbranu, da nije negirao da je učestvovao u događaju na način kako se tereti, da nije ranije osuđivan i da ima uredno prijavljeno prebivalište, tužilaštvo nije predlagalo određivanje pritvora, već će se u daljem toku postupka osumnjičeni braniti sa slobode - dodaje se u saopštenju.