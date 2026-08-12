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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vanje P. (30) i Ilije L.(40) zbog postojanja opravdane sumnje da su 6. decembra 2025. godine maloletnom licu (protiv kojeg se vodi postupak pred većem za moletnike Višeg suda u Beogradu) pomogli u izvršenju krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju u restoranu „Durmitor“, stvarajući mu uslove za izvršenje krivičnog dela.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, obojici okrivljenih se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju u pomaganju, a Vanji P. i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Vanja P. se nalazi u pritvoru koji mu je rešenjem Višeg suda određen u drugom predmetu.

Odlukom Višeg suda u Beogradu Iliji L. je određen pritvor i naloženo je raspisivanje poternice jer se nalazi u bekstvu.

Postoji opravdana sumnja da je Vanja P. u večernim časovima 6. decembra 2025. godine neovlašćeno nosio pištolj NN marke do Bulevara Zorana Đinđića, gde se našao sa maloletnim licem i u ruke mu predao navedeni pištolj, koji je prethodno repetirao sa ciljem da njim maloletno lice izvrši krivično delo Teško ubistvo u restoranu „Durmitor“.

Maloletno lice je nakon toga peške otišlo do restorana „Durmitor“, u koji je ušlo u 20:57 časova i pokušalo da liši života jedno lice i pri tom dovelo u opasnost život još nekog lica, tako što je kratko vreme stajalo u neposrednoj blizini šanka, nakon čega je prišlo stolu za kojim su sedeli oštećeni N.K. i svedok N.A, pa je iz pojasa pantalona izvadilo pištolj i sa udaljenosti od oko jednog metra ispalilo devet projektila u pravcu oštećenog N.K. kojom prilikom je on zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu pet prostrelnih rana.

Ostale projektile maloletno lice je ispalilo u unutrašnji prostor restorana, iako je bilo svesno da dovodi u opasnost život još nekog lica jer se veliki broj gostiju nalazio za stolovima u blizini, nakon čega se trčeći udaljilo iz restorana.

Na parkingu ispod igrališta OŠ „Novi Beograd“ po prethodnom dogovoru maloletno lice je čekao okrivljeni Ilija L. u vozilu marke „Audi A 6“, pa je maloletno lice ušlo u navedeno vozilo, noseći sa sobom pomenuti pištolj NN marke kojim je prethodno pucao.