NIJE IZDRŽAO! Umro Boranin koji se probudio iz kome nakon STRAVIČNE NESREĆE u Bugarskoj: Žena mu na mestu stradala, on danas trebalo da bude pušten iz bolnice
Bratislav P. (52), Boranin koji je krajem jula preživeo tešku saobraćajnu nesreću u Bugarskoj i nakon koje se probudio iz kome, preminuo je tokom lečenja, prenosi Ist media.
On je nakon nesreće, u kojoj je na licu mesta život izgubila njegova supruga Tatjana (54), bio hospitalizovan u Bugarskoj. Posle primarne hospitalizacije prebačen je u Bor gde je nastavljeno njegovo lečenje.
Prema informacijama, njegovo zdravstveno stanje se nakon teške nesreće pratilo sa nadom da će uspeti da se oporavi. Međutim, Bratislav je preminuo, a prema prvim informacijma uzrok smrti je srčani zastoj.
Posebno je potresna činjenica da je, prema informacijama porodice, upravo danas trebalo da bude otpušten, odnosno da se njegovo stanje smatralo dovoljno stabilnim za povratak.
Umesto povratka kući, porodicu i prijatelje dočekala je nova tragedija.
Podsetimo, Bratislav i njegova supruga doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na magistralnom putu E-79, na deonici između Kresne i Simitlija u Bugarskoj, dok su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Njihovo vozilo borskih registarskih tablica tada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, prešlo u suprotnu traku i sudarilo se sa dva teretna vozila.
Tatjana P. preminula je na mestu nesreće, dok se za život njenog supruga nedeljama vodila teška borba.
Njegovo buđenje iz kome tada je donelo tračak nade porodici i prijateljima. Nažalost, ta nada danas je ugašena.
Kurir.rs/Istmedia