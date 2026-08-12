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Bratislav P. (52), Boranin koji je krajem jula preživeo tešku saobraćajnu nesreću u Bugarskoj i nakon koje se probudio iz kome, preminuo je tokom lečenja, prenosi Ist media.

On je nakon nesreće, u kojoj je na licu mesta život izgubila njegova supruga Tatjana (54), bio hospitalizovan u Bugarskoj. Posle primarne hospitalizacije prebačen je u Bor gde je nastavljeno njegovo lečenje.

Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama, njegovo zdravstveno stanje se nakon teške nesreće pratilo sa nadom da će uspeti da se oporavi. Međutim, Bratislav je preminuo, a prema prvim informacijma uzrok smrti je srčani zastoj.

Foto: Printskrin

Posebno je potresna činjenica da je, prema informacijama porodice, upravo danas trebalo da bude otpušten, odnosno da se njegovo stanje smatralo dovoljno stabilnim za povratak.

Umesto povratka kući, porodicu i prijatelje dočekala je nova tragedija.

Foto: Printskrin

Podsetimo, Bratislav i njegova supruga doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na magistralnom putu E-79, na deonici između Kresne i Simitlija u Bugarskoj, dok su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Njihovo vozilo borskih registarskih tablica tada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, prešlo u suprotnu traku i sudarilo se sa dva teretna vozila.

Tatjana P. preminula je na mestu nesreće, dok se za život njenog supruga nedeljama vodila teška borba.