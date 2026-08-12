Službenici carine zadržali su 140 kilograma rezanog duvana u vozilu bez prateće dokumentacije u okolini Paraćina.
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UHAPŠEN TOKOM DETALJNE KONTROLE U PARAĆINU! Švercer prevozio 140 kg duvana u gepeku: Carinici mu oduzeli i auto
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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 11. avgusta 2026. godine tokom dubinske kontrole u okolini Paraćina privremeno zadržali 140 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije.
Foto: Mup
Tokom kontrole je u gepeku jednog putničkog vozila otkriveno 28 pakovanja punih rezanog duvana.
Kako vrednost pronađene robe prelazi jednu trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano do okončanja postupka pred nadležnim sudom.
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