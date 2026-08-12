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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 11. avgusta 2026. godine tokom dubinske kontrole u okolini Paraćina privremeno zadržali 140 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije.

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Foto: Mup

Tokom kontrole je u gepeku jednog putničkog vozila otkriveno 28 pakovanja punih rezanog duvana.

Kako vrednost pronađene robe prelazi jednu trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

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