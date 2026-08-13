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Višestruki povratnik, pedesettrogodišnji M. M., uhapšen je na Novom Beogradu nakon serije brutalnih razbojništava. Sumnja se da je na ulici opljačkao Amerikanca, provalio u apartman koji su iznajmljivale Ukrajinke i tom prilikom, uz pretnju nožem i primenu fizičke sile, ukrao zlato i 2.000 evra.

Radnicama u cvećari i auto-školi pretio je elektrošokerom, jednu je povredio polomljenom staklenom flašom, dok je drugu čupao za kosu. Policija ga je zaustavila u Nehruovoj ulici, a ubrzo je utvrđeno da je reč o starom znancu sa debelim kriminalnim dosijeom.

Kolika su opasnost povratnici nakon odslužene kazne, kako biraju žrtve i možemo li da se zaštitimo pre dolaska policije, za emisiju "Redakcija", govorila je Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA.

- Pa, iz onoga što za sada možemo da vidimo, ne možemo ništa sa sigurnošću da kažemo. Istraga je u toku i okolnosti će svakako biti rasvetljene. Ono što možemo da pretpostavimo jeste da je, po načinu na koji je izvršavao ova krivična dela, verovatno imao hitnu potrebu za novcem i želeo da u što kraćem roku izvrši sva ta krivična dela. Išao je od jednog mesta do drugog i najverovatnije nije bilo reči o klasičnom tipovanju, već o situacionom pristupu - u zavisnosti od toga gde se zatekao i kakvu je priliku video, pokušavao je da je iskoristi - rekla je Milosavljević.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

Situacione mete i pretpostavke o novcu

Ocenila je da je osumnjičeni verovatno birao mete u zavisnosti od okolnosti i sopstvene procene njihove ranjivosti.

- Znamo da su dve žrtve strani državljani. Strane državljane prati stereotip da imaju dosta novca i verovatno je to bio jedan od razloga zbog kojih je pokušao da ih opljačka. Zatim imamo radnice iz različitih prodavnica. Ako je prodavnica, pretpostavio je da postoji veća količina novca, a pritom su u pitanju žene, pa je verovatno smatrao da će biti lake mete - nastavila je.

Ali, kako je novinarka Kurira napomenula, ukoliko je bilo samo situaciono, a on je provalio Ukrajinki u apartman na šestom spratu, kako je mogao da zna da se tamo krije veća količina novca, zlata i drugih vrednosti - generalni sekretar je odgovorila:

- Da, to je možda čak i izuzetak. To je možda nešto za šta je znao od ranije ili je čuo od nekoga. Takve informacije se pribavljaju na različite načine. Jedno je klasično tipovanje, gde se osmatra određeni objekat ili stan i bira pravo vreme za provalu. Obično se to radi kada ljudi nisu kod kuće. U ovom slučaju, međutim, ona je bila u stanu. Dakle, ili je dobio informaciju od nekog trećeg lica, ili je možda do nje došao analizom društvenih mreža ili nekog razgovora koji je čak i slučajno čuo.

Nekadašnji provalnik otkrio je najčešće greške ljudi Foto: Profimedia

- Ljudi nisu svesni koliko informacija o sebi odaju, kako na društvenim mrežama, tako i u običnim razgovorima, čime mogu da ugroze ličnu bezbednost i bezbednost svoje imovine. U ostalim situacijama, nisam sigurna da su žrtve mogle drugačije da reaguju. On je bio naoružan - u jednom trenutku nožem, u drugom polomljenom flašom. U takvim situacijama najbolje je ne ulaziti u konflikt kako ne biste bili dodatno povređeni, već nakon toga odmah potražiti pomoć policije. Hvala Bogu, u ovom slučaju smo imali veoma pohvalan i uspešan rad policije, koja je ovog osumnjičenog već za nekoliko sati lišila slobode - za Kurir televiziju, zaključila je Milosavljević.

03:30 OPLJAČKAO STRANCE, NAPADAO ŽENE FLAŠOM I ELEKTROŠOKEROM NA NOVOM BEOGRADU: Sekretar DBA otkrila kako je povratnik birao svoje žrtve: "Žene su mu bila laka meta" Izvor: Kurir televizija

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