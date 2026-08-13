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Mladić N.U. (26) iz Zaječara koji je u subotu uhapšen u Boru zbog sumnje da je na smrt prebio muškarca I. N. (41), saslušan je povodom ovog zločina u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.

Kako smo ranije pisali, on je osumnjičen da je u subotu, u okolini Petrovca na Mlavi, nakon rasprave, zadao udarac I. N., nakon čega se udaljio automobilom. Žrtva je potom zbrinuta u tamošnjem zdravstvenom centru, gde mu je konstatovana teška telesna povreda opasna po život, nakon čega je ubrzo preminuo u bolnici.

Osumnjičeni mladić uhapšen je u Boru, ubrzo nakon zločina, tokom policijske potere.

Kako saznajemo, sve se odigrao u jednom domaćinstvu, u selu kod Petrovca na Mlavi.

Prema našim informacijama, nakon isteka pritvora do 48 sati N.U. je odveden na saslušanje u VJT u Požarevcu.

- Osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za krivično delo teška povreda kvalifikovana smrću. Istraga o ovom slučaju je u toku - rečeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu.