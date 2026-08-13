Tokom postupka otvoreno je i pitanje da li je Edin D. u trenutku nesreće eventualno učestvovao u ilegalnoj uličnoj trci.

Svedoci su naveli da je neposredno nakon sudara jedan audi A6 velikom brzinom napustio mesto nesreće. Zbog toga tužilaštvo i sud ispituju sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Za sada, međutim, ostaje da se utvrde sve činjenice i odgovornost optuženog.

Edinu D. preti doživotna kazna zatvora ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo.

Suđenje se nastavlja, a sud tek treba da donese konačnu odluku.