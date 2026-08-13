SRPSKI DRŽAVLJANIN USMRTIO 2 ŽENE I DEVOJČICU TOKOM ILEGALNE ULIČNE TRKE U NEMAČKOJ? Vozio skoro 150 na sat, zbog ovoga mu preti doživotna robija!
Suđenje srpskom državljaninu, inače građevinskom radniku Edinu D. (32) optuženom za smrt dve žene i devetogodišnje devojčice koje su izgubile život u sudaru prošle godine u Nemačkoj, nastavljeno je pred Regionalnim sudom u Darmštatu!
Nesreća se dogodila tokom prve nedelje Adventa 2025. godine. Optuženi je, upravljajući "golfom" brzinom od čak 145 kilometara na sat na mestu gde je ograničenje bilo 50, direktno udario u "audi" u kom su se nalazile žrtve.
Od siline udara automobil je odbačen nekoliko metara, a vozila je bilo potpuno smrskano. Na licu mesta nastradale su Karin F. (66), koja je bila za volanom, njena prijateljica (88) i devojčica, ćerka Karininih komšija. Prema navodima poznanika, žene i devojčica bile su na putu ka crkvenom festivalu koji se održavao u to doba godine. Tamo, međutim, nikada nisu stigle.
Vozio čak 145 kilometara na sat
Jedan od ključnih detalja suđenja jeste brzina kojom je, prema stručnom veštačenju, vozio optuženi, piše Bild. Na deonici na kojoj je ograničenje bilo 50 kilometara na sat, srpski državljani je, prema nalazima veštaka, dostigao čak 145 km/h.
Kako navode nemački mediji, tužilaštvo ovaj slučaj ne tretira kao klasičnu saobraćajnu nesreću iz nehata, već kao trostruko ubistvo.
Ukoliko sud prihvati ovu kvalifikaciju, srpskom državljaninu preti doživotni zatvor. S druge strane, ukoliko odbrana uspe da dokaže da je reč o gubitku kontrole usled izbegavanja prepreke, maksimalna kazna bi mogla biti do pet godina. Inače, Edin D. se na početku suđenja branio ćutanjem. U nesreći je zadobio samo lakše povrede, dok su stradale tri osobe, među kojim je i jedna devojčica.
Tokom postupka otvoreno je i pitanje da li je Edin D. u trenutku nesreće eventualno učestvovao u ilegalnoj uličnoj trci.
Svedoci su naveli da je neposredno nakon sudara jedan audi A6 velikom brzinom napustio mesto nesreće. Zbog toga tužilaštvo i sud ispituju sve okolnosti koje su prethodile tragediji.
Za sada, međutim, ostaje da se utvrde sve činjenice i odgovornost optuženog.
Edinu D. preti doživotna kazna zatvora ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo.
Suđenje se nastavlja, a sud tek treba da donese konačnu odluku.
Pokušavali da ih spasu
Nakon stravičnog sudara, više prolaznika i stanara okolnih zgrada priskočilo je u pomoć. Brojni vozači zaustavili su automobile, dok su građani pokušavali da izvuku povređene i pruže im prvu pomoć. Jedan muškarac pokušao je da reanimira Karin F, ali, nažalost, bez uspeha.
Devetogodišnja devojčica je u jednom trenutku još davala znake života. Jedan od očevidaca ispričao je na suđenju da su devojčicu položili na dušek i pokušali da joj pomognu.
- Jaukala je, ali nažalost, nije joj bilo spasa - naveo je svedok. Ipak, lekari kasnije nisu uspeli da spasu devojčicu, kao ni njene saputnice.