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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su devet krivičnih dela, i to sedam razbojništava, od kojih tri u pokušaju, jednu tešku krađu i jedno ugrožavanje sigurnosti i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine N. D. (45), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ova krivična dela.

Kako se sumnja, on je, u prethodnom periodu, uz pretnju replikom pištolja, zahtevao od radnica poslovnih objekata u Novom Sadu novac od pazara, koji je u četiri slučaja i oduzeo.

00:30 Rasvetljeno devet krivičnih dela u Novom Sadu Izvor: MUP

Sumnja se i da je N. D., 8. avgusta, provalio u jedan ugostiteljski objekat u Rumenačkoj ulici i ukrao ručnu radnu mašinu.

Takođe, on se tereti da je par dana nakon toga, putem telefona, pretio jednoj Novosađanki.

- Prilikom hapšenja, kod N. D. je pronađen paketić sa prahom za koji se sumnja da je amfetamin, kao i jedan nož, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga, kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji - piše u saopštenju PU Novi Sad.

U vozilu osumnjičenog, policija je pronašla i repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio tokom razbojništava.