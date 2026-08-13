IZA UBISTVA DARKA VESKOVIĆA STOJI KRIMINALNI KLAN: Oglasilo se Više tužilaštvo u Beogradu o najnovijim detaljima istrage likvidacije u Kumodražu
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je ustupilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na nadležnost i dalje postupanje spise predmeta protiv okrivljenih za ubistvo Darka Veskovića u Kumodražu 22. juna.
- Spisi predmeta protiv okrivljenih za izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu D.V. i krivičnog dela teška telesna povreda na štetu V.M. 22. juna 2026. godine u Beogradu i okrivljenih koji su im pomogli u bekstvu ustupljeni su Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na nadležnost i postupanje - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da su okrivljeni N.K, D.DŽ, M.T.E. i D.V. kao organizovana kriminalna grupa delovali sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela i to krivičnog dela teško ubistvo i teška telesna povreda.
- Za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela (organizovana kriminalna grupa), postoji isključiva nadležnost Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu pred kojim postupa Javno tužilaštvo za organizovani kriminal - pojašnjeno je iz tužilaštva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. juna 2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv N.K. zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, protiv D.DŽ. zbog krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju, a istog dana je započelo sprovođenje dokaznih radnji protiv M.T.E. i D.V., zbog po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
- N.K. i D.DŽ. određen je pritvor i izdata je međunarodna poternica jer se nalaze u bekstvu. M.T.E. i D.V. se nalaze u pritvoru.
U Republici Crnoj Gori kao organizovana kriminalna grupa proceduirana su tri osumnjičena koji su N.K. i D.DŽ. omogućili ilegalni prelaz državne granice između Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao i skrivanje na teritoriji Republike Crne Gore, što predmetu daje i element inostranosti - navodi se u saopštenju.
Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je likvidacija bila naručena i detaljno planirana. Osumnjičeni za ubistvo, navodno je stupio u kontakt s Veskovićem tako što se javio na oglas za radnika u piceriji i dogovorio susret s žrtvom. Kobnog dana, po dogovoru je došao u lokal, i čim se rukovao s Veskovićem, ispalio mu hitac u potiljak.
- Sumnja se da je s mesta zločina ubica pobegao na motoru, kojim je upravljao Danilo Dž. koji ga je čekao. Postoje dokazi da su odatle pobegli na Zvezdaru, potom prešli u automobil i krenuli ka Crnoj Gori. Navodno, u Ljigu su prešli u treći automobil, a tokom bekstva i u četvrti. Operativne informacije ukazuju da su ih u Tutinu sačekali pomagači iz Rožaja, od kojih je jedan sa njima ilegalno prešao granicu, a drugi regularno - otkrili su izvori, navodeći da se sumnja da su organizatori likvidacije izvršiocioma platili noćenje u hotelu u Beranama, iz kog su sutradan prebačeni u Podgoricu.
Inače, Darko Vesković Prika u vreme ubistva bio je u kućnom pritvoru s nanogicom i korisio je redvonu šetnju. Njemu se pred Višim sudom u Beogradu sudilo za ubistvo Blaže Đurovića 2018. U pucnjavi u kafiću, teško je ranjen i Veskovićev prijatelj Vuk Musić, koji je 2019. pravosnažno bio osuđen na 16 meseci zatvora jer je prikrivanjem tragova pružio pomoć Vladimiru Đuroviću, optuženom za ubistvo jednog od vođa navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića ispred splava "Džimis" 2014. godine.