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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je ustupilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na nadležnost i dalje postupanje spise predmeta protiv okrivljenih za ubistvo Darka Veskovića u Kumodražu 22. juna.

- Spisi predmeta protiv okrivljenih za izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu D.V. i krivičnog dela teška telesna povreda na štetu V.M. 22. juna 2026. godine u Beogradu i okrivljenih koji su im pomogli u bekstvu ustupljeni su Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na nadležnost i postupanje - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da su okrivljeni N.K, D.DŽ, M.T.E. i D.V. kao organizovana kriminalna grupa delovali sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela i to krivičnog dela teško ubistvo i teška telesna povreda.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela (organizovana kriminalna grupa), postoji isključiva nadležnost Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu pred kojim postupa Javno tužilaštvo za organizovani kriminal - pojašnjeno je iz tužilaštva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. juna 2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv N.K. zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, protiv D.DŽ. zbog krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju, a istog dana je započelo sprovođenje dokaznih radnji protiv M.T.E. i D.V., zbog po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

- N.K. i D.DŽ. određen je pritvor i izdata je međunarodna poternica jer se nalaze u bekstvu. M.T.E. i D.V. se nalaze u pritvoru.

U Republici Crnoj Gori kao organizovana kriminalna grupa proceduirana su tri osumnjičena koji su N.K. i D.DŽ. omogućili ilegalni prelaz državne granice između Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao i skrivanje na teritoriji Republike Crne Gore, što predmetu daje i element inostranosti - navodi se u saopštenju.

Jedan od uhapšenih u Crnoj Gori Foto: Uprava policije Crne Gore

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je likvidacija bila naručena i detaljno planirana. Osumnjičeni za ubistvo, navodno je stupio u kontakt s Veskovićem tako što se javio na oglas za radnika u piceriji i dogovorio susret s žrtvom. Kobnog dana, po dogovoru je došao u lokal, i čim se rukovao s Veskovićem, ispalio mu hitac u potiljak.

- Sumnja se da je s mesta zločina ubica pobegao na motoru, kojim je upravljao Danilo Dž. koji ga je čekao. Postoje dokazi da su odatle pobegli na Zvezdaru, potom prešli u automobil i krenuli ka Crnoj Gori. Navodno, u Ljigu su prešli u treći automobil, a tokom bekstva i u četvrti. Operativne informacije ukazuju da su ih u Tutinu sačekali pomagači iz Rožaja, od kojih je jedan sa njima ilegalno prešao granicu, a drugi regularno - otkrili su izvori, navodeći da se sumnja da su organizatori likvidacije izvršiocioma platili noćenje u hotelu u Beranama, iz kog su sutradan prebačeni u Podgoricu.