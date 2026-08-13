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Državljanin Srbije S. K. (25) uhapšen je zbog sumnje da je sa budvanskih plaža gostima krao torbe. Kako je saopšteno iz crnogorske policije, on se sumnjiči daje tokom leta na teritoriji tog grada ukrao veći broj torba u kojima su se nalazile vredne stvari i dokumenta.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, postupajući po prijavama građana da su im otuđene stvari, predmeti, novac i lična dokumenta, sproveli intenzivne aktivnosti na identifikaciji i lociranju izvršioca, kojom prilikom su identifikovali S.K. (25), državljanina Republike Srbije, za kojeg se sumnja da je počinio više krivičnih dela krađa - saopšteno je iz crnogorske policije.

Kako se dodaje, efikasnom koordinacijom i sprovođenjem ciljane akcije "zaseda", policijski službenici su locirali osumnjičenog i doveli ga u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Budva.