U magacinu je pronađeno gotovo 7.000 igračaka koje podsećaju na proizvode poznate marke "LEGO".
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CARINICI ZAUSTAVILI UVOZ TRI TONE IGRAČAKA! Gotovo 7.000 pakovanja nalik LEGO kockicama zadržano u magacinu (FOTO)
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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina zadržali su tri tone dečijih igračaka zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine.
Tokom kontrole robe u jednom magacinu 4. avgusta 2026. godine, carinici su prekinuli postupak uvoznog carinjenja nakon što su posumnjali da roba predstavlja povredu prava intelektualne svojine.
Foto: Uprava Carina
Privremeno je zadržano gotovo 7.000 igračaka koje svojim izgledom podsećaju na igračke poznate marke "LEGO".
Roba je zadržana do okončanja postupka i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.
Kurir.rs
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