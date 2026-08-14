Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina zadržali su tri tone dečijih igračaka zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine.

Tokom kontrole robe u jednom magacinu 4. avgusta 2026. godine, carinici su prekinuli postupak uvoznog carinjenja nakon što su posumnjali da roba predstavlja povredu prava intelektualne svojine.

FOTO.jpg
Foto: Uprava Carina

Privremeno je zadržano gotovo 7.000 igračaka koje svojim izgledom podsećaju na igračke poznate marke "LEGO".

Roba je zadržana do okončanja postupka i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaIZA UBISTVA DARKA VESKOVIĆA STOJI KRIMINALNI KLAN: Oglasilo se Više tužilaštvo u Beogradu o najnovijim detaljima istrage u Kumodražu
darko.jpg
HronikaNAORUŽANI BOSANAC PRAVIO HAOS PO NOVOM SADU! Provalio u restoran, pa pištoljem pretio radnicama, policija ostala u šoku kada su ga pretresli
784.png
HronikaSRPSKI DRŽAVLJANIN USMRTIO 2 ŽENE I DEVOJČICU TOKOM ILEGALNE ULIČNE TRKE U NEMAČKOJ? Vozio skoro 150 na sat, zbog ovoga mu preti doživotna robija! (FOTO)
20230403-10-46-11window.jpg
HronikaSASLUŠAN MLADIĆ KOJI JE USMRTIO ČOVEKA KOD PETROVCA NA MLAVI: Sve ispričao kod tužioca, ali se ne tereti za ubistvo!
Hapšenje (15).jpg