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Stravičan zločin dogodio se u subotu, 8. avgusta, na proslavi slave Sveta Petka Trnova. Kako Kurir saznaje, mladić N. U. (26) iz Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je usmrtio zeta Igora Nikolića (41), u jednom selu kod Petrovca na Mlavi.

Meštani sela kažu da kobnog dana niko nije ni slutio da će pravoslavni praznik prerasti u nezapamćenu tragediju.

- N.U. je Igoru šurak, odnosno njegove žene brat. On živi u Zaječaru, i kod Igora je dolazio samo na porodične proslave, pa tako i sada na slavu. U Igorovoj kući je tog dana bilo veselo. Slušala se glasna muzika, puno dece je trčalo i igralo se po dvorištu i svi su se veselili. Međutim, u jednom trenutku N.U. je počeo da se svađa s Igorom oko puštanja muzike. Iako je bezazlen razlog, rasprava je postajala sve žustrija, pa je N.U. izgleda pao mrak na oči i odjednom je pesnicom udario Igora u vrat, kao da je znao da to mesto može biti kobno, jer je Igor iste sekunde pao u nesvest. Sve se to odigralo naočigled puno dece, koja su mu i rod i iz komšiluka - priča za Kurir jedan prijatelj porodice Nikolić.

Kako dalje dodaje, u dvorištu porodične kuće nastao je opšti haos, a N.U. je pobegao sa lica mesta.

- Svi su počeli da urlaju u očaju, kada su videli Igora u tom stanju, i da pokušavaju da ga osveste, pa su pozvali Hitnu pomoć, a N.U. je odmah seo u svoj automobil i pobegao. Čuo sam da su ga uhapsili u Boru za tri, četiri sata. Verovatno su locirali njegov automobil kojim je bežao. Igor je smešten u Opštu bolnicu Petrovac na Mlavi gde su lekari odmah započeli borbu za njegov život. Međutim, uprkos nadljudskim naporima da ga spasu, naš dobri Igor je preminuo istog dana, nakon nekoliko sati - navodi prijatelj, sa tugom u glasu.

Kako je Kurir ranije pisao, N.U. je nakon isteka pritvora do 48 sati odveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

Policija je uhapsila osumnjičenog nekoliko sati nakon zločina Foto: Ilija Ilić

- Osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za krivično delo teška povreda kvalifikovana smrću. Istraga o ovom slučaju je u toku - rečeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu.

Preti mu 12 godina robije Krivično delo za koje se N.U. tereti, teška telesna povreda kvalifikovana smrću je, prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, teško krivično delo kod kojeg učinilac s umišljajem nanese tešku povredu drugom. Za ovo delo je u Republici Srbiji propisana kazna zatvora od dve do 12 godina zatvora.

Da tragedija bude veća, meštani sela kažu da je nesrećni muškarac pretučen na smrt istog dana kada je njegov otac preminuo, prošle godine od bolesti.

- Svi smo se šokirali kada smo čuli od njegove majke da je pre tačno godinu dana, 8. avgusta, ostala bez supruga, a sada, umesto da mu obeležava godišnjicu, istog dana joj je sin usmrćen. Kao da porodicu prati neka zla kob, strašna tragedija - priča nam jedna komšinica porodice Nikolić.

Prijatelji ožalošćene porodice, kažu da uhapšeni N.U. nije poznat u njihovom selu, jer živi u Zaječaru, ali da su čuli priče o tome kako je "prgav i sklon problemima".