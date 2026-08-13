Policija uhapsila N. Z. (20) i A. Đ. (39), dok se za muškarcem koji je, kako se sumnja, naručio paljenje automobila intenzivno traga.
PU Smederevo
PLATIO 500 EVRA DA ČOVEKU ZAPALE AUTO! Dvojica uhapšena, za nalogodavcem se još traga
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom akcijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, uhapsili su N. Z. (20) i A.Đ. (39), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
- Sumnja se da je A. Đ., po nalogu tridesetdevetogodišnjeg muškarca za kojim se intenzivno traga, angažovao N. Z. da, uz novčanu naknadu od 500 evra, zapali automobil „pežo“ jednoj osobi iz Velike Plane, što je on i učinio - piše u saopštenju PU Smederevo.
N. Z. i A. Đ. je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.
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