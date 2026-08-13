Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom akcijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, uhapsili su N. Z. (20) i A.Đ. (39), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da je A. Đ., po nalogu tridesetdevetogodišnjeg muškarca za kojim se intenzivno traga, angažovao N. Z. da, uz novčanu naknadu od 500 evra, zapali automobil „pežo“ jednoj osobi iz Velike Plane, što je on i učinio - piše u saopštenju PU Smederevo.

N. Z. i A. Đ. je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaŠESTORICI PRITVOR DO 30 DANA: Osumnjičeni za proizvodnju marihuane u ilegalnoj laboratoriji kod Smedereva (FOTO/VIDEO)
droga Smederevo (3).jpeg
HronikaDRAMATIČNE SCENE VELIKE AKCIJE PRIPADNIKA UKP I SAJ: Specijalci uleteli u kuću kod Smedereva, pogledajte šta su sve pronašli unutra (FOTO, VIDEO)
droga Smederevo
HronikaPOLICIJA UPALA U TAJNU LABORATORIJU KOD SMEDEREVA! Zaplenjeno POLA TONE opojnih droga, otkriven najsavremeniji pogon (FOTO)
Screenshot 2026-08-07 125034.png
HronikaLJUDI, ŠTA JE S VAMA?! DEČAK (13) ZA VOLANOM, A OTAC GA SNIMA ZA INSTAGRAM: Video iz Smedereva zabrinuo sve, reagovala i policija!
screenshot-20230903-104112.jpg