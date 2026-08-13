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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom akcijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, uhapsili su N. Z. (20) i A.Đ. (39), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da je A. Đ., po nalogu tridesetdevetogodišnjeg muškarca za kojim se intenzivno traga, angažovao N. Z. da, uz novčanu naknadu od 500 evra, zapali automobil „pežo“ jednoj osobi iz Velike Plane, što je on i učinio - piše u saopštenju PU Smederevo.