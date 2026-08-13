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Muškarac D. D. (47) uhapšen je, u utorak, na Zvezdari nakon što je na okretnici, u Ulici Živka Davidovića, najpre razbio staklo na autobusu 307, a potom, prilikom privođenja, flašom u glavu pogodio policajca (27).

Povređeni pripadnik MUP sa posekotinom na čelu prevezen je u Urgentni centar u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je, pod nepoznatim okolnostima, prvo nasrnuo na vozača i tom prilikom razbio prednje vetrobransko staklo na autobusu. Srećom, vozač autobusa u ovom napadu nije zadobio telesne povrede.

Odmah po prijavi, policijske patrole izašle su na teren u potragu za izvršiocem i ubrzo ga locirale ispred jednog lokalnog kafića na Zvezdari.

Međutim, prilikom pokušaja hapšenja, muškarac je pružio žestok otpor i staklenom flašom pogodio u glavu policijskog službenika (27), nanevši mu posekotinu na čelu, tik iznad oka.

Uprkos napadu, pripadnici policije uspeli su brzo da savladaju razjarenog muškarca i stave mu lisice na ruke. Osumnjičeni je identifikovan kao D. D., i reč je o osobi koja je odranije poznata policiji.

Povređeni policijski službenik je vozilom Hitne pomoći transportovan u Urgentni centar u Beogradu.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

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