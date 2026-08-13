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Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su su juče državljanina Srbije D.C., za kojim je bila raspisana međunarodna poternica. Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, Srbije je za uhapšenim raspisala poternicu zbog postupka koji se protiv njega vodi zbog oružane pljačke.

Ove aktivnosti, kako su naveli iz MUP-a Republike Srpske, realizovane su u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.