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Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su su juče državljanina Srbije D.C., za kojim je bila raspisana međunarodna poternica. Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, Srbije je za uhapšenim raspisala poternicu zbog postupka koji se protiv njega vodi zbog oružane pljačke. 

Ove aktivnosti, kako su naveli iz MUP-a Republike Srpske, realizovane su u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

- Policijski službenici Tima za ciljane potrage, Uprave kriminalističke policije, MUP-a Republike Srpske nastavljaju sa radom na lociranju i pronalaženju drugih lica za kojima su raspisane poternice - naveli su iz MUP-a Republike Srpske.

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