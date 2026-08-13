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Policija u Sloveniji uhapsila je državljane Srbije i Slovačke osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Oni su zajedno, prema policijskim podacima, prevozili više od 120 stranih državljana koji su nezakonito ušli u Sloveniju.

Prvi slučaj otkriven je u sredu ujutro nakon što je jedan građanin oko sedam sati obavestio policiju da je na području Drnova video veću grupu ljudi kako izlazi iz teretnog vozila, nakon čega je vozač nastavio put, prenosi hrvatski tportal.hr.

Policajci su na graničnom području Obrežja pronašli kamion srpskih registracija i uhapsili 37-godišnjeg državljanina Srbije. Kamion, koji je bio natovaren pšenicom, oduzet je.

Na širem području Drnova policija je potom pronašla 99 osoba koje su, kako se sumnja, skrivene u kamionu nezakonito prevezene u Sloveniju. Među njima je bilo 69 državljana Bangladeša, 28 državljana Pakistana te po jedan državljanin Gane i Nepala.

Svi su tokom policijskog postupanja izrazili nameru da podnesu zahtev za azil.

Istog poslepodneva policija je ponovno dobila dojavu građana, ovaj put o sumnjivom ponašanju vozača kombija na području Jesenica.

Na Drnovu su zaustavili 27-godišnjeg državljanina Slovačke. U kombiju je prevozio 27 stranih državljana koji su nezakonito ušli u Sloveniju – 25 državljana Egipta, te po jednog državljanina Turske i Rusije. Policijski postupci s njima još traju.