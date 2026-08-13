Slušaj vest

Navršilo se godinu dana od ubistva trojice Balkanaca u Boliviji, među kojima i Nišlije Miljana Đekića (38).

U gradu Santa Kruzu, pored Đekića, ubijeni su i Dejančko Lazarevski (43) iz Strumice u Severnoj Makedoniji, kao i državljanin Hrvatske, Marko Skrebec, zvani Koko. Đekić je sahranjen na niškom Vrežinskom groblju mesec i po kasnije.

Prema navodima istrage, Balkanci su ubijeni u sukobu Balkanskog kartela sa lokalnim kartelima. Motiv sukoba je po svemu sudeći šverc kokaina.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

Likvidirani Nišlija zapravo se prezivao Marjanović. Prezime je, prema nezvaničnim saznanjima, menjao, najverovatnije zbog kriminalnih poslova. Kako se sumnja, pripadnici Balkanskog kartela su u Latinskoj Americi praktično otpočeli kokainski rat.

- On i njegovi prijatelji ubijeni su odmah po dolasku u Boliviju, a za zločin su osumnjičena četvorica Bolivijaca. Nišlija je u Južnu Ameriku otputovao zbog višemilionskog duga u Srbiji - pisale su Novosti nezvanična saznanja.

Tela ubijenih Srba u Boliviji Foto: Screenshot

Tela trojice Balkanaca nađena su u kući umotana u plastične vreće i oblepljena selotejpom. Pretpostavlja se da su osumnjičeni nameravali da ih iznesu iz kuće i otarase ih se, kako bi prikrili zločin. Međutim, neko je prijavio glasnu muziku u kući, pa je policija unutra zatekla horor.

Nalogodavac uhapšen

Spektakularna akcija brazilske federalne policije i vojske poslednjeg dana avgusta prošle godine stavila je tačku na potragu za jednim od najopasnijih ljudi podzemlja ovog kraja, kada su uhapsili Pabla Delgadilja, koji je označen kao nalogodavac trostrukog ubistva u Boliviji.

Pablo Delgadiljo Foto: Printscreen/reduno

Delgadiljo je, prema sumnjama tužilaštva, naredio egzekuciju kako bi poslao poruku konkurenciji i navodno preuzeo vlast od balkanskog kartela u švercu droge.

- Delgadiljo je bio navodno u ratu sa balkanskim kartelima koji već godinama koriste Južnu Ameriku kao glavno čvorište za šverc kokaina prema Evropi. Uloga Balkanca u narko-poslovima u Boliviji nije nova, ali ovako brutalno likvidiranje trojice "vojnika" pokazuje da su obračuni dostigli novi nivo - pisali su strani mediji.

Ko je Delgadiljo?

Puno ime Reni Pablo Delgadiljo Lema, ali poznatiji kao "Pablo", podsetimo, uhapšen je 31. avgusta u selu Trevo do Tatu u brazilskoj državi Mato Grosso, dok se skrivao pod lažnim identitetom.

1/6 Vidi galeriju Ovako je izgledalo hapšenje Pabla Delgadilja Foto: Printscreen/reduno

Delgadiljo je pastorak zloglasnog narko-bosa Roberta Baeze, označen je kao mozak i nalogodavac trostrukog ubistva u Boliviji. Istraga je pokazala da je iza masakra stajala upravo ekipa Pabla Delgadilja. U istom periodu nestala su i dva lokalna biznismena koja su navodno bila oteta, a sve ukazuje da i iza tih otmica stoji Delgadiljov klan. Kako se saznaje, reč je o očuhu i polubratu Pabla Delgadilja.