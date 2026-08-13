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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu,uhapsili su kazahstanskog državljanina V. N. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Za sada nepoznata lica su, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim, 5. avgusta ove godine telefonom pozivala oštećenu sedamdesetčetvorogodišnju ženu i dovela je u zabludu, lažno se predstavljajući kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju njene ćerke, koja je navodno teško povređena.

Na ime hitne operacije zahtevali su 20.360 evra, koje je potom osumnjičeni V. N. preuzeo od oštećene, održavajući je u zabludi da je novac potreban za lečenje njene povređene ćerke.

Na ovaj način, osumnjičeni je sa licima koja su učestvovala u ovoj prevari ostvario protivpravnu imovinsku korist od 20.360 evra, na štetu oštećene.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.