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M. M. (53), višestruki povratnik koji je, kako se sumnja, u utorak na Novom Beogradu za svega nekoliko sati izveo niz napada i razbojništava, saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje je zatražilo da mu bude određen pritvor.

Kako je saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo, protiv osumnjičenog je 13. avgusta doneta naredba o sprovođenju istrage zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništva i dva krivična dela razbojništva u pokušaju.

Tužilaštvo je potom podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu, kako se navodi u saopštenju, "postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo".

M. M. je prethodno uhapšen nakon serije incidenata na Novom Beogradu, tokom kojih su, prema informacijama iz istrage, napadnute četiri osobe.

Prvi napad dogodio se oko 13 časova kod autobuske stanice "Beogradska arena", gde je osumnjičeni, prema prijavi, prišao 29-godišnjem državljaninu SAD i uz pretnju nožem zatražio novac. Oteo mu je novčanik sa 100 dolara, 100 evra i 10.000 dinara, dok je pokušaj da mu uzme i telefon propao. Amerikanac je prilikom pada zadobio povrede šake, lakta i kuka.

Samo nekoliko sati kasnije, oko 17 časova, usledio je novi napad. Državljanka Ukrajine (23) prijavila je da joj je osumnjičeni ušao u apartman u Ulici antifašističke borbe, udario je u glavu i tražio novac. Ona mu je, prema navodima iz prijave, predala 2.000 evra i zlatni nakit.

Uveče su usledila još dva incidenta, koja su prema saopštenju tužilaštva kvalifikovana kao pokušaji razbojništva.

Oko 21 čas, u Ulici Jurija Gagarina, M. M. je, kako se sumnja, radnici cvećare pretio elektrošokerom i oteo joj ključ od radnje. Pošto nije uspeo da otključa objekat, pobegao je.

Samo oko pola sata kasnije, u istoj ulici, u prostorije auto-škole navodno je ušao naoružan polomljenom flašom. Radnicu je, prema ranijim informacijama, povukao za kosu, iščupao joj pramen i isekao je po ruci, tražeći novac. U tome je, kako se sumnja, sprečen otporom oštećene.

Policija je nakon prijavljenih napada pokrenula potragu i osumnjičenog ubrzo pronašla u Nehruovoj ulici, gde je uhapšen.