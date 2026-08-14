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Dečak (14) i njegova baka A.M. povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srfedu u večernjim časovima u Ulici Svetog Save u Vojki, kada je na njih, dok su vozili bicikl.

Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada je automobil kojim je upravljao muškarac pokosio dva bicikla kojima su upravljali baka i unuk. Bicikli su navodno bili neosvetljeni.

Vozač vozio pod dejstvom alkohola?

Kako kažu očevici, povređena žena A.M. bila je bez svesti kada je ekipa Hitne pomoći stigla na mesto nesreće, dok je dečak sve vreme bio svestan.

- Prizor je bio strašan, žena je ležala na zemlji bez svesti kada je stigla Hitna pomoć. Dečak je bio svestan. Vozač je ostao na mestu nesreće u Vojki, ali je izgledao kao da je bio pod dejstvom alkohola - kažu očevici.

Žena zadobila teške povrede

Baka i unuk su hitno prevezeni u bolnicu gde se još uvek nalaze na lečenju.