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P. J. (44) i njegovom starijem sinu P. J. (19), osumnjičenima u slučaju ubistva Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove, produžen je pritvor, dok se mlađi sin, rođen 2010. godine, nalazi u maloletničkoj ustanovi. Istraga teškog ubistva, koju vodi Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, još traje.

Slučaj koji je početkom jula uznemirio javnost otkriven je nakon potrage za Lazićem, čiji je nestanak prijavljen policiji. Istraga je policiju dovela do Rume, gde je u dvorištu kuće pronađeno njegovo zakopano telo.

SUMNJA SE DA JE ZLOSTAVLJAN U RUMI

Prema ranijem saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, sumnja se da su P. J. (44) i njegov stariji sin P. J. (19) tokom prve polovine aprila fizički zlostavljali Aleksandra Lazića u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on preminuo.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Kako se sumnja, nakon smrti njegovo telo je prebačeno do kuće koju je porodica osumnjičenih povremeno koristila, a nekoliko dana kasnije zakopano u dvorištu kako bi se prikrilo krivično delo.

Policija je početkom jula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, pronašla telo u fazi raspadanja. Ono je potom upućeno na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu.

ISTRAGA OBUHVATILA I MALOLETNOG SINA

Nakon otkrivanja slučaja uhapšeni su otac i njegov punoletni sin zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo.

Istraga je naknadno obuhvatila i mlađeg sina, rođenog 2010. godine. On se, s obzirom na to da je maloletan, nalazi u maloletničkoj ustanovi.

Tako se postupak vodi protiv tri člana iste porodice, dok tužilaštvo nastavlja da utvrđuje pojedinačnu ulogu svakog od njih u događajima koji su prethodili Lazićevoj smrti i skrivanju njegovog tela.

TELO BILO ZAKOPANO U DVORIŠTU

Jedan od ključnih delova istrage odnosi se na rekonstrukciju događaja od trenutka Lazićevog dolaska u Rumu do pronalaska njegovog tela.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Istražitelji proveravaju šta se događalo u iznajmljenom stanu u kojem je, prema sumnjama policije, Lazić zlostavljan, kao i okolnosti pod kojima je njegovo telo kasnije prebačeno i zakopano.

Nakon pronalaska tela stanovnici Borkovačke ulice govorili su da nisu primećivali ništa što bi ukazivalo na zločin i da nisu znali šta se nalazi u dvorištu kuće.

U javnosti su se pojavile i nezvanične informacije o mogućem sukobu i novčanom dugu, ali motiv zločina nije zvanično potvrđen.

TUŽILAŠTVO NASTAVLJA ISTRAGU

Produženjem pritvora dvojici punoletnih osumnjičenih postupak se nastavlja pred Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Tužilaštvo tokom istrage prikuplja dokaze, saslušava svedoke i pribavlja nalaze veštaka kako bi se utvrdile sve okolnosti Lazićeve smrti.

Nakon završetka istrage tužilaštvo će odlučiti da li postoje uslovi za podizanje optužnice i protiv kojih osoba.

Ukoliko optužnica bude podignuta, o njenom potvrđivanju odlučivaće Viši sud u Sremskoj Mitrovici. O daljem trajanju pritvora takođe odlučuje sud u rokovima predviđenim zakonom.

Do donošenja pravnosnažne presude osumnjičeni se smatraju nevinim u skladu sa pretpostavkom nevinosti.