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Glavni pretres u postupku protiv petorice optuženih za ubistvo Aleksandra Jurišića (34), koji je 17. januara 2025. godine ubijen ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici, zakazan je za 21. septembar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Optuženi se i dalje nalaze u pritvoru, koji im je poslednjom odlukom suda produžen do 18. avgusta.

Pred sudom će se naći S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P., protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici ranije podiglo optužnicu zbog različitih uloga koje im se stavljaju na teret u ovom slučaju.

PETORICA OPTUŽENIH, RAZLIČITE ULOGE

Prema optužnici, S. B. iz Vašice tereti se za teško ubistvo, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

M. M. iz Međaša u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka optuženi su za teško ubistvo u pomaganju.

S. K., sa prijavljenim prebivalištem u Voćnjaku i boravištem u Bijeljini, tereti se za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se M. P. tereti za teško ubistvo u podstrekavanju.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Jurišića Foto: MUP RS, Facebook/Atv Banja Luka

Optužnica protiv petorice podignuta je u avgustu 2025. godine. Viši sud u Sremskoj Mitrovici potom je doneo rešenje o njenom potvrđivanju, a predmet je zbog izjavljenih žalbi bio upućen Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Nakon što je optužnica postala pravnosnažna, predmet je ušao u fazu pripreme za suđenje.

JURIŠIĆ UBIJEN ISPRED PORODIČNE KUĆE

Aleksandar Jurišić ubijen je 17. januara 2025. godine oko 18.30 časova u Ulici Žrtava fašizma u Sremskoj Mitrovici.

Na mesto događaja izašli su policija i Hitna pomoć, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt tridesetčetvorogodišnjeg muškarca.

Usledila je intenzivna policijska istraga, a šest dana nakon zločina, 23. januara, MUP je saopštio da je teško ubistvo rasvetljeno i da su uhapšene tri osobe.

Foto: Printscreen/sremskatelevizija

Istraga je potom proširena, pa je broj osumnjičenih povećan. Četvorici osumnjičenih određen je pritvor, dok je peti osumnjičeni, M. P., uhapšen u Bosni i Hercegovini.

On je kasnije izručen Srbiji, nakon čega je postupak nastavljen pred pravosudnim organima u Sremskoj Mitrovici.

POSTUPAK TRAJE VIŠE OD GODINU I PO DANA

Tokom 2026. godine postupak je prolazio kroz pripremnu fazu. Pripremno ročište prvobitno je bilo zakazano za 28. april, a potom je određen novi termin za 15. jun.

Sada je poznat i datum početka glavnog pretresa – 21. septembar.

Petorica optuženih od hapšenja se nalaze u pritvoru, a prema poslednjoj odluci Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, pritvor im je produžen do 18. avgusta.

Predstojeći glavni pretres trebalo bi da označi početak ključne faze sudskog postupka, tokom koje će sud izvoditi dokaze i utvrđivati krivičnu odgovornost svakog od optuženih.

Do donošenja pravnosnažne sudske odluke svi optuženi smatraju se nevinim u skladu sa pretpostavkom nevinosti.