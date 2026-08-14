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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obrenovcu, na raskrsnici Ravnogorske i Ulice Carice Milice, teško je povređen 72-godišnji biciklista Čedomir N. kome se lekari bore za život.

Do nesreće je došlo kada je na biciklistu naleteo putnički automobil kojim je upravljao 18-godišnji S. D. iz Obrenovca.

Povređeni muškarac je u nesvesnom stanju, i sa povredama opasnim po život, vozilom Hitne službe prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Lekari su konstatovali prelom lobanje, nagnječenje mozga i niz preloma, nakon čega je biciklista zadržan na odeljenju intenzivne nege.

Policijski službenici i dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu obavili su uviđaj na mestu nesreće. Po nalogu tužioca, povređenom biciklisti i vozaču automobila uzeta je krv na analizu radi utvrđivanja prisustva alkohola u organizmu, dok su automobil i bicikl poslati na vanredni tehnički pregled.