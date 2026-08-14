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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su, prilikom pretresa stana u kojem boravi M. M. (37), pronašli i oduzeli oko 270 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga amfetamin.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

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