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Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio svih optužbi osmoro optuženih za kopanje tunela od jedne zgrade do depoa Višeg suda u Podgorici, ocenivši da tužilaštvo nije dokazalo krivicu Veljka Markovića, Milana Markovića, Dejana Jovića, Predraga Mirotića, Katarine Baćović, Nikole Milačića, Marijana Vuljaja kao ni državljanina Srbije Vladimira Erića.

- Što se grbo rodi, vreme ne ispravi - rečima Valtazara Bogišića sudija Osnovnog suda u Podgorici, kako prenose crnogorske Vijesti, završio je obrazloženje presude kojom je danas ponovo oslobodio sve optužene za učešće u filmskom kopanju tunela 2023.

Presudom su Marković, Marković, Jovanović, Erić, Mirotić, Baćović i Milačić oslobođeni optužbe za kriminalno udruživanje i tešku krađu, dok je Baćović oslobođena i optužbe za falsifikovanje isprave. Vuljaj je oslobođen optužbe za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

1/9 Vidi galeriju Afera "Tunel" koja je uzdrmala Crnu Goru Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Sudija je, obrazlažući odluku, govoreći o optuženoj Katarini Baćović naveo da sama činjenica da nije poznavala pojedinosti događaja i navodni kriminalni plan ne može biti osnov za njenu krivičnu odgovornost. Podsetimo, ona se sumnjičila da je falsifikovanom ličnom kartom iznajmila stan iz kog su "kopači tunela" do suda, počeli "radove" i iskopali tunel dug 30 metara do depoa suda. Ona je, prema nezvaničnim informacijama, priznala da je iznajmila stan, ali je tvrdila da nije znala za šta će biti koriščen.

- Za krivična djela koja su joj stavljena na teret potreban je umišljaj, odnosno svest o delu i njegova volja, a sud je zaključio da nema dokaza koji bi potvrdili da je Baćović bila svesna kriminalnog plana - rekao je sudija u obrazloženju presude.

U odnosu na Nikolu Milačića, sud je ocenio da u spisima nema nijedne činjenice koja direktno dokazuje njegovo učešće u događajima.

Sud je posebno ukazao da se Milačić, prema optužnici ne tereti kao organizator kriminalnog udruživanja, već je kao organizator navedeno nepoznato lice.

Odbrana Baćović, prema kojoj ju je Milačić angažovao da iznajmi stan u Njegoševoj ulici, sama po sebi, kako je naveo sud, ne može biti dovoljan dokaz da je on organizovao kopanje tunela.

Hapšenje Katarine Baćović Foto: Printscreen/RTCG

- Donošenje osuđujućih odluka ne može biti zasnovano na pretpostavkama i životnom zaključivanju bez konkretnih dokaza - kazao je sudija.

Kada je reč o Predragu Mirotiću, drugostepeni sud je ukazivao na snimke na kojima se vidi crno vozilo koje usmerava kombi, a Mirotić je u tom periodu koristio crni „reno klio“.

Međutim, sud je ocenio da se na snimcima ne vide registarske oznake, niti se može utvrditi ko je vozio automobil i da li je u njemu bilo još osoba.

Sud je odbacio i zaključak da se na snimcima vide Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović i Vladimir Erić.

Sudija je kazao da identitet tih osoba nije utvrđen, a da i sama optužnica govori o NN licima.

- Nije moguće da sud aktivizam nekih NN lica proglasi krivičnim delom, jer kretanje i šetanje kroz grad nije krivično delo - naveo je sudija.

Državljanin Srbije Vladimir Erić Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore, Printscreen/Youtube

Posebno je ukazao da je za Vladimira Erića utvrđeno da je 8. septembra 2023. bio u policijskoj stanici u Loznici, dok se prema optužnici upravo tog dana dogodio ulazak u depo Višeg suda.

Na kraju obrazloženja, sud je podsetio da je Eriću još u junu 2024. godine ukinut pritvor zbog nedostatka osnovane sumnje, dok je Vrhovni sud ranije odbio predlog za produženje pritvora Baćović, Milačiću, Vuljaju i Mirotiću.

Sud je zaključio da se nakon toga nije pribavio nijedan dokaz koji bi išao u prilog optužbi koji bi mogao promijeniti takvu odluku.

- Sama činjenica što je došlo do kopanja tunela i što je nakon toga tunel ubrzo zatrpan, čime je onemogućena bilo kakva provera dokaza i tvrdnji tužilaštva, pa i odbrane, i što se pokušavaju naknadno dostaviti dokazi koji su mogli biti pribavljeni i ranije, po oceni ovog suda, u konkretnom predmetu opravdava primjenu izreke Valtazara Bogišića: "Što se grbo rodi, vreme ne ispravi'", zaključio je sudija.

Podsetimo, nalogodavac, finansijer kao ni motiv za kopanje tunela, do današnjeg dana nisu otkriveni.

Belivuk i Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Popis nestalih dokaza pokazao je da je iz depoa Višeg suda odneto 11 mobilnih telefona i 19 komada oružja, a prema nezvaničnim informacijama radi se uglavnom o pištoljima novije proizvodnje.

Među ukradenim telefonima je, kako su pisali mediji, i mobilni telefon Tamare Zvicer supruge vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, vlasnički list na njeno ime, ali i pištolj koji je bio dokaz u predmetu protiv optuženih za planiranje ubistva vođa kriminalne grupe iz Beograda, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića dok su boravili u Crnoj Gori pre hapšenja u januaru 2021. godine.

Prema nezvaničnim informacijama, supruzi vođe "kavačkog klana", mobilni telefon koji nedostaje iz depozita suda oduzet prilikom pretresa kuće u Crnoj Gori u kojoj je živela sa suprugom, pre nego što mu se izgubio svaki trag.