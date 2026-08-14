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Dva muškarca, starosti 49 i 56 godina, teško su povređena u saobraćajnoj nezgodi kod Kikinde i primljeni su u Opštu bolnicu u Kikindi.

Pacijenti su povređeni u sudaru dva putnička vozila koji se dogodio danas na putu od Kikinda ka Banatskoj Topoli.

Jedan od njih je u komi i nalazi se u Jedinici intezivnog lečenja, saopšteno je iz bolnice. Drugi je zadobio povrede grudnog koša i nakon pregleda, potrebne dijagnostike i ukazane pomoći, otpušten je na kućni oporavak.

- Vozila su se kretala u suprotnim pravcima, a do sudara je došlo kada je jedno prešlo u suprotnu kolovoznu traku. Oba automobila su kikindskih registarskih oznaka – ispričao je jedan od svedoka.