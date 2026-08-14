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Poznati crnogorski advokat Damir Lekić uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, prenose mediji.

- Advokat Damir Lekić sumnjiči se za pranje para. Lisice su mu stavili pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja. Oni su pretresli njegov stan - prenosi portal Adria.tv.

Advokat Damir Lekić, prema pisanju crnogorskih medija, među klijentima pred crnogorskim sudovima ima veliki broj pripadnika škaljarskog klana. 

On je javnosti postao poznat kao dugogodišnji zastupnih ubijenog vođe škaljaraca Jovana Vukotića. 

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