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Telo Dragana B. (23) iz Barajeva, koji se utopio u utorak, 11. avgusta, pronađeno je na desnoj obali Dunava u mestu Belegiš.

Tragičan slučaj prijavljen je Dežurnoj službi Policijske stanice Stara Pazova juče, nakon što je telo uočeno na desnoj obali reke, u blizini lokacije poznate kao "Trbin kanal".

Prema informacijama, nesrećni mladić je u utorak ušao u Dunav, ali ga je ubrzo jak rečni tok povukao pod vodu. Draganu, nažalost, nije bilo spasa, a reka ga je izbacila dva dana kasnije.

Policijski službenici i nadležne ekipe izašle su na lice mesta i izvršile uviđaj. O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

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