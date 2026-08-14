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Bivša policajka Kristina K. (47) iz Sombora, osumnjičena za učešće u teškom ubistvu državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika, i dalje ostaje iza rešetaka. Njoj je pritvor ponovo produžen, a prema odluci Višeg suda u Somboru može trajati najduže do 3. septembra.

Kristina K. se u pritvoru nalazi pune dve godine, a iz Višeg suda u Somboru saopšteno je da i dalje postoje razlozi zbog kojih joj je pritvor određen.

Istovremeno, suđenje je počelo iznova zbog promene u sastavu sudskog veća. Naredni glavni pretres zakazan je za 10. septembar.

Pored nje optužen i bivši partner

Na optuženičkoj klupi, pored bivše policajke, nalazi se i njen nekadašnji partner Predrag B. (38) iz Vrbasa. On se tereti da je direktno izvršio ubistvo Tomaža Kostelnika, kao i za nedozvoljeno posedovanje oružja.

Trećeoptuženi Dalibor Š. (38), koji je priznao da je pomagao u uklanjanju tela, prošle godine je osuđen na dve godine i devet meseci zatvora.

Prema navodima istrage, zločin se dogodio 2019. godine, ali je otkriven tek pet godina kasnije, u avgustu 2024.

Sumnja se da je ubijen na salašu kod Sombora

Prema ranijim navodima iz istrage, Predrag B. je navodno ubio Tomaža na jednom salašu kod Sombora. Kako se sumnja, Kristina K. ga je tada odvezla do napuštenog salaša, gde je trebalo da se sastane sa Slovencem.

- Sumnja se da je državljanina Slovenije po imenu Tomaž, ubio Predrag B., tadašnji dečko Kristine K. na jednom salašu kod Sombora. Policijska službenica je, kako se sumnja, odvezla Predraga do napuštenog salaša gde je on trebalo da se sastane sa Slovencem. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a Predrag B. je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i ubijenog, za koga se veruje da je bio povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkrio je ranije izvor Kurira detalje iz istrage.

- Prema odbrani koju je iznela Kristina K., dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je pucao u čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom - podseća izvor.

Telo premeštano, pronađeni ostaci

Istraga je kasnije dobila novi tok. Kristina K. je, kako se sumnja, sa Daliborom Š. pokušala da ukloni tragove zločina.

Prema navodima istrage, njih dvoje su otkopali telo, prevezli ga na drugu lokaciju i ponovo zakopali.

Policija je u avgustu 2024. godine pronašla ljudske ostatke zakopane na Monoštorskom putu, čime je slučaj ubistva iz 2019. godine dobio novi epilog.