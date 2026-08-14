KURIR SAZNAJE! BAČENA BOMBA NA KUĆU BIZNISMENA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Blokiran ceo kraj, vlasnik kuće već bio meta bombaškog napada!
Prava drama odigrala se na Bežanijskoj kosi gde je, prema prvim informacijama, za sada nepoznata osoba ubacila eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće jednog biznismena, saznaje Kurir.
Kako saznajemo, u dvorištu je jutros pronađena bomba koja nije eksplodirala. Još uvek se utvrđuje ko je bacio eksplozivnu napravu. Prema nezvaničnim informacija, vlasnik kuće trenutno nije u Beogradu, a unutra su bili članovi njegove porodice.
Izvor Kurira otkriva da je isti biznismen pre nešto više od mesec dana bio meta napada pošto je u njegovo dvorište i krajem juna bačena bomba.
Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika MUP-a koji su postavili zaštitne trake na velikoj udaljenosti, pa je kući i neposrednoj okolini u ovom trenutku nemoguće prići.
Na teren na Bežanijskoj kosi je upućena Kontradiverziona ekipa (KD MUP-a) čiji stručnjaci preduzimaju sve potrebne mere kako bi bezbedno pregledali, osigurali i neutralisali sumnjivi predmet.