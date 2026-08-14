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Prava drama odigrala se na Bežanijskoj kosi gde je, prema prvim informacijama, za sada nepoznata osoba ubacila eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće jednog biznismena, saznaje Kurir.

Kako saznajemo, u dvorištu je jutros pronađena bomba koja nije eksplodirala. Još uvek se utvrđuje ko je bacio eksplozivnu napravu. Prema nezvaničnim informacija, vlasnik kuće trenutno nije u Beogradu, a unutra su bili članovi njegove porodice.

Izvor Kurira otkriva da je isti biznismen pre nešto više od mesec dana bio meta napada pošto je u njegovo dvorište i krajem juna bačena bomba.

Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika MUP-a koji su postavili zaštitne trake na velikoj udaljenosti, pa je kući i neposrednoj okolini u ovom trenutku nemoguće prići.